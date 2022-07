Actualmente desempeña con hábito el rol de juez en diferentes competencias. Ya hizo una gran labor en la nacional de 2020, y no hay duda de que también vaya a desempeñar un gran trabajo en esta edición tan especial.

Actualmente desempeña con hábito el rol de juez en diferentes competencias. Ya hizo una gran labor en la nacional de 2020, y no hay duda de que también vaya a desempeñar un gran trabajo en esta edición tan especial.

Actualmente desempeña con hábito el rol de juez en diferentes competencias. Ya hizo una gran labor en la nacional de 2020, y no hay duda de que también vaya a desempeñar un gran trabajo en esta edición tan especial.