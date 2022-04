Estos son los juegos que deberías jugar después de Elden Ring

Los juegos clásicos de Souls pueden parecer a veces un poco "denso". Aquellos que prefieran algo más dinámico deberían darle una oportunidad a Sekiro: Shadows die Twice. Sekiro fue el título de From Software que salió justo antes que Elden Ring y recogió numerosos premios Game of the Year en 2019. El escenario japonés es también un cambio bienvenido respecto a la Dark Fantasy de sus predecesores indirectos. Eso no significa que tengas que perderte el excelente y descarnado escenario de su mundo. Sin embargo, la jugabilidad se basa en muchas mecánicas nuevas. Entre otros, un gancho de agarre, elementos de sigilo y el poderoso contador Mikiri.

Los juegos clásicos de Souls pueden parecer a veces un poco "denso". Aquellos que prefieran algo más dinámico deberían darle una oportunidad a Sekiro: Shadows die Twice. Sekiro fue el título de From Software que salió justo antes que Elden Ring y recogió numerosos premios Game of the Year en 2019. El escenario japonés es también un cambio bienvenido respecto a la Dark Fantasy de sus predecesores indirectos. Eso no significa que tengas que perderte el excelente y descarnado escenario de su mundo. Sin embargo, la jugabilidad se basa en muchas mecánicas nuevas. Entre otros, un gancho de agarre, elementos de sigilo y el poderoso contador Mikiri.

Los juegos clásicos de Souls pueden parecer a veces un poco "denso". Aquellos que prefieran algo más dinámico deberían darle una oportunidad a Sekiro: Shadows die Twice. Sekiro fue el título de From Software que salió justo antes que Elden Ring y recogió numerosos premios Game of the Year en 2019. El escenario japonés es también un cambio bienvenido respecto a la Dark Fantasy de sus predecesores indirectos. Eso no significa que tengas que perderte el excelente y descarnado escenario de su mundo. Sin embargo, la jugabilidad se basa en muchas mecánicas nuevas. Entre otros, un gancho de agarre, elementos de sigilo y el poderoso contador Mikiri.

No obstante, para muchos, Bloodborne es el mejor título de From Software. Desgraciadamente, el juego solo está disponible, por el momento, para la PlayStation 4. No hay planes de actualización para la nueva generación o una versión para PC. Esto significa que tendrás que conformarte con una tasa de fotogramas bloqueada a 30 fotogramas por segundo. Pero si te metes en Bloodborne, te sumergirás en una muy conseguida atmósfera de terror gótico. No en vano, los fans anhelan un remake del título a la altura de Demons Souls.

No obstante, para muchos, Bloodborne es el mejor título de From Software. Desgraciadamente, el juego solo está disponible, por el momento, para la PlayStation 4. No hay planes de actualización para la nueva generación o una versión para PC. Esto significa que tendrás que conformarte con una tasa de fotogramas bloqueada a 30 fotogramas por segundo. Pero si te metes en Bloodborne, te sumergirás en una muy conseguida atmósfera de terror gótico. No en vano, los fans anhelan un remake del título a la altura de Demons Souls.

No obstante, para muchos, Bloodborne es el mejor título de From Software. Desgraciadamente, el juego solo está disponible, por el momento, para la PlayStation 4. No hay planes de actualización para la nueva generación o una versión para PC. Esto significa que tendrás que conformarte con una tasa de fotogramas bloqueada a 30 fotogramas por segundo. Pero si te metes en Bloodborne, te sumergirás en una muy conseguida atmósfera de terror gótico. No en vano, los fans anhelan un remake del título a la altura de Demons Souls.