8 juegos raros de PC que ahora valen una fortuna

id Software fue uno de los desarrolladores de PC más importantes de los 90, gracias a su trabajo en dos juegos muy influyentes: Doom y Quake. Una caja que contuviera ambos juegos ya habría sido impresionante, pero id Anthology incluía un total de 19 juegos, entre los que se encontraban no solo Doom, Doom II y Quake, sino también otros títulos más antiguos desarrollados por id, como Wolfenstein 3D y los juegos de Commander Keen. Dado que se limitó a solo 10.000 copias e incluía un montón de material extra, como un libro sobre la historia de id, unas chapas identificativas y una camiseta, las copias en perfecto estado de esta caja pueden llegar a venderse por 400 dólares.

