Las mejores alternativas a GTA 5

La serie Far Cry

La serie Just Cause

... o simplemente pasear por la ciudad siguiendo las normas de tráfico. No es de extrañar que GTA 5 sea uno de

El mundo de Just Cause 4 te invita a hacer turismo

¿Caos, destrucción y mucha acción en un enorme mundo abierto son lo tuyo? Entonces la serie Just Cause podría ser tu primera opción. Puedes esperar todo esto en los juegos de acción. Y mucho más.

En el último spin-off, Just Cause 4, puedes incluso montarte en un tornado o en una tormenta de arena, volar por los aires en un traje de alas y dejar que el pintoresco mundo de Solís haga su efecto en ti.

El arsenal demuestra que la serie no se toma demasiado en serio a sí misma, incluyendo un cañón que convierte a cualquiera que golpee en un mugiente animal de granja. Merece la pena probarlo.

The Witcher 3 con actualización Next-Gen: un hito aún …

Llamar al juego "GTA con caballos" no le haría justicia a Red Dead Redemption 2, porque el título tiene mucho más que ofrecer y da en el clavo con su presentación realista, su atmósfera única y su impresionante mundo de juego abierto. Además, hay ligeros elementos de supervivencia y mecánicas de juego que hacen que el título sea más realista que GTA.

No solo tienes que cuidar de tu propia higiene y alimentación, sino también de tus caballos. Si aún no has jugado a Read Dead Redemption 2 (

Yakuza: Like a Dragon supone el reinicio de la serie en Occidente

La serie Yakuza es conocida internacionalmente como "Like a Dragon" y, al menos en lo que respecta a la historia, es muy similar a GTA 5. Al fin y al cabo, los juegos de acción están ambientados en el entorno de la mafia japonesa y cuentan una emocionante historia de gángsters.

Pero ahí se acaban las similitudes, porque los juegos de Yakuza no se basan en un mundo de juego abierto. Lo que le falta al mundo en tamaño, los títulos lo compensan fácilmente con la calidad de los entornos, y con una representación realista del Japón moderno y un sistema de combate cuerpo a cuerpo repleto de acción, garantizan un montón de diversión de juego, no solo entre los fans de Japón.

Big in Japan:

Por qué deberías jugar a Like a Dragon: Ishin

Far Cry 3 convenció con uno de los villanos más geniales.

En la serie Far Cry de Ubisoft te espera un mundo abierto lleno de acción alocada y entornos pintorescos. A lo largo de los casi 20 años de historia de la serie, Far Cry ha dado lugar a algunos villanos emblemáticos, como Vaas, uno de los malvados más fuertes de la historia de los videojuegos.

Desde el punto de vista puramente jugable, Far Cry tiene muchos paralelismos con GTA, y su acción descarnada, sus impresionantes mundos abiertos y un montón de ideas locas lo convierten por sí solo en una excelente alternativa a GTA 5.

