Jürgen Klopp: La importancia de divertirse en el rendimiento del deporte

¿Qué importancia tiene para los jugadores de este nivel seguir divirtiéndose con el balón, y recuerdas esos momentos de tu propia carrera?
Cuando te metes en el fútbol profesional, a veces la gente tiende a olvidar que en realidad es un juego. Si juegas a un juego sin divertirte, sin disfrutarlo, entonces parece completamente diferente. Es un gran reto para los jugadores mantener vivo al niño que llevan dentro.
Marqué algunos goles, y también hubo algunos mundiales. Así que fui la persona más sorprendida del estadio cuando el balón entró, pero lo disfruté de todos modos. Y al menos durante unos segundos pensé: 'Ahí es exactamente donde quería meter el balón'. Sí, así es. Tuve grandes momentos de fútbol, la mayoría de ellos nadie los vio, pero fueron muy importantes para mí, para seguir adelante.
Y con mi equipo, goles fantásticos, fantásticos marcados a lo largo de los años, en los que pensé desde un punto de vista biomecánico: imposible. Pero aún era posible, porque los chicos son atletas increíbles y pueden hacer cosas realmente especiales.
Los jugadores se enfrentan a una presión enorme... esa es la mayor diferencia
Viendo el Ultimate Soccer Challenge de Red Bull, ¿qué es lo que más te impresionó?
Todos fueron impresionantes, pero el más impresionante fue sin duda el pase de Endrick en la cinta, y Richard lo controló al primer toque y marcó. No creía que eso fuera posible. Creo que hace falta un poco de suerte, pero el control fue excepcional. Rematar eso con el primer intento es absolutamente extraordinario.
¿Qué es radicalmente diferente para los jugadores de hoy en día en comparación con las generaciones anteriores?
Todo es diferente. Vivimos en un mundo muy público, que es completamente diferente a mi pasado al menos, o al pasado también. Los jugadores se enfrentan a una presión enorme. Si rindes, todo va bien. Si no rindes, prepárate, abróchate los cinturones y asegúrate de que tienes buena gente a tu alrededor. Ésa es la mayor diferencia.
Además, el juego se ha vuelto más rápido, los jugadores se han vuelto más fuertes, pueden correr más y más rápido, y cada vez son más superatletas de verdad. No estoy seguro de que en el pasado siempre fuera así; no era necesario. Cuando todos tienen el mismo nivel, sigue siendo un juego realmente bueno. Ahora, para estar a la altura de los mejores del mundo, tienes que ser un superprofesional. Y los jugadores con los que trabajé, al menos puedo decir que todos lo eran.
Tengo muchas ganas de que empiece el Mundial
¿Cuál es tu corazonada sobre qué país podría estar en lo más alto este verano y levantar el trofeo?
Conozco a todos los buenos equipos de fútbol que hay, pero también sé que depende del torneo, de la trayectoria que tengan y de si pueden crecer juntos como grupo. El grupo más fuerte, con los jugadores más fuertes, llegará a la final, pero entonces se encontrará con otro equipo parecido, si no exactamente igual.
Y entonces todos nos sentaremos en un cómodo sillón y veremos a estos chicos, tras un torneo de seis semanas, dar lo mejor de sí mismos. Así que, no sé, pero estoy deseando que empiece el Mundial.