9 partidos que definieron a Jürgen Klopp como entrenador

Klopp tomó las riendas del Liverpool en octubre de 2015, y este partido de montaña rusa personificó la combinación de caos, espectáculo y pasión de sus primeros días al frente del equipo, antes de que éste luchara constantemente por el título de liga. Un partido lleno de brillantez ofensiva concluyó con el gol de la victoria de Adam Lallana en el minuto 95, que provocó escenas emotivas en las que Klopp perdió y rompió sus gafas en medio del caos. "Tengo un segundo par de gafas, pero no las encuentro", dijo. "¡Es muy difícil buscar gafas sin gafas!". La celebración no hizo sino cimentar la conexión con los jugadores y los aficionados, y demostró ser un hito importante en su intento de cumplir su promesa de convertir al Liverpool "de escépticos en creyentes".

