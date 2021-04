El día que Kamui Kobayashi creó un fondo común para seguir en la F1

Un alerón delantero por 2500 libras (2910 euros), un alerón curvo por 2200 libras (2560 euros) o tu nombre en el coche por 1000 libras (1163 euros). No, no se trata de un episodio de “El Precio Justo”, sino de un intento de un equipo de

El proyecto funciona, si bien es criticado en el paddock y en particular por Christian Horner, que considera que "los espectadores ya pagan para ser entretenidos por los equipos". Al sumar las donaciones, el dinero inyectado por los nuevos patrocinadores y el uso de un piloto de pago para esta última prueba (Will Stevens), Caterham es capaz de participar en el Gran Premio de Abu Dabi y mantiene una pequeña esperanza de continuar su aventura en la categoría reina. El equipo británico desapareció, pero tuvo el mérito de luchar hasta el final.

La sombra de Toyota

La carrera en la Fórmula Uno de este nativo de Amagasaki fue digamos que particular. Pocos observadores apuntaban a que Kamui Kobayashi fuese capaz de llegar a la clase reina del automovilismo. Algo que habría sido casi imposible sin el apoyo de Toyota, que en 2004 lo incluyó en su programa de jóvenes pilotos, y lo envió a Italia para competir con los campeones europeos. Cinco años más tarde fue el mismo fabricante quien lo sacó del anonimato para sustituir a Timo Glock, su piloto habitual, que había sufrido un accidente durante el Gran Premio de Japón. Una decisión que no estaba motivada por las actuaciones de Kobayashi en la GP2, donde nunca pasó del decimosexto puesto en la general. Los fabricantes japoneses siempre han impulsado la carrera de sus pilotos, aunque sin mucho éxito hasta la fecha.

¿Podría convertirse en un ejemplo para otros pilotos? Tal vez. A mí me funcionó, así que ¿por qué no?

El hombre que valía 8 millones