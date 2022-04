Kapo 013 publica su primer libro: “Amor y dolor riman siempre”

El primer caster de Red Bull Batalla. Uno de los jueces más queridos a nivel internacional por la comunidad. El gran entendido. La voz autorizada del freestyle. Mi mentor. Amigo de la casa y una de las figuras que más rema para que esta disciplina siga rompiendo techos.

Bruno Pol Feliu García, más conocido por nosotros como Kapo 013 , hace pocos días publicó su primer libro: “ Amor y dolor riman siempre ”, la historia del freestyle de España contada desde sus vivencias y experiencias, donde además explica conceptos y teorías de la disciplina desde su punto de vista. Un libro que le ha hecho llorar y reir a partes iguales durante su escritura.

No queríamos dejar pasar la ocasión, y hemos conversado con él para que nos cuente el proceso de creación de su libro, y de paso, que sentimiento le provoca la vuelta de las regionales de Red Bull Batalla.

Kapo 013 presenta su nuevo libro © Editorial Planeta

¿Cómo surge la idea de hacer un libro sobre freestyle?

Desde la carrera de Periodismo siempre he tenido inquietud por la escritura, al igual que por la radio y la televisión. De hecho, estando en la universidad empecé un libro de ficción que tenía algunos detalles sobre freestyle, pero trataba más sobre la adolescencia. Lo típico que uno escribe cuando está en la universidad. Lo aparqué, porque llegó un momento en el que me di cuenta que no estaba preparado para un ejercicio que abarcase tanto.

Pero hace cosa de año y medio, Planeta me sondeó porque en su cabeza estaba la idea de hacer algo sobre freestyle que tuviera una voz. Era lo que me dijeron en el primer contacto que tuvieron conmigo. Hay material sobre freestyle de la misma editorial, pero sin autoría o un interlocutor que forme parte del circuito.

Me lo propusieron a mí, al igual que a otras personas, y de las reuniones iniciales que tuvieron yo fui el más decidido y así salió el libro. Envié una muestra para ver si les interesaba, que justamente es uno de los capítulos que hay a mitad del libro en el que narro mi segundo viaje internacional a Lima, les gustó mucho, y a partir de ahí, trabajamos en el esquema del libro y fíjate, año después, aquí está.

¡En mis manos y en vuestras librerías más cercanas!

FJ, Queen Mary y Kapo 013 © Grupo de contenido de Gianfranco Tripodo / Red Bull

Te quería preguntar por el título: “Amor y dolor riman siempre”. ¿Hay muchos sentimientos encontrados en este libro?

Muchos. El título del libro es justamente un recorrido casi terapéutico que he ido haciendo a medida que lo escribía.

Piensa que este libro tiene tres caminos en paralelo que va narrando: por un lado está mi vida personal, y como crezco y paso de ser un niño a un adulto con todas estas experiencias que he vivido gracias al freestyle. Por otro lado, el crecimiento de la disciplina a nivel industria, y por último, la evolución técnica que este ha tenido, desde sus comienzos más básicos, hasta desarrollar todo tipo de tecnificaciones en un análisis o el argot propio que tenemos a día de hoy.

Todo está recogido en este libro y me ha obligado a revivir muchísimos momentos de mi vida que me han hecho ser la persona que soy. Algunos de ellos, experiencias increíbles, como llorar abrazado en un hotel con gente de otro país con la que no había tenido una conversación de más de diez minutos, y otros momentos más terroríficos, como dudar si me merece la pena salir de casa unos meses para dedicarme a hacer lo que me gusta, por el inmenso número de críticas y amenazas, obviamente falsas estas últimas, pero que están ahí y te afectan porque eres un ser humano.

Por eso lo considero un libro interesante para todo tipo de públicos. Desde mi madre, que es una persona que no sabe de freestyle pero le ayudará a acercarse de una forma humana, pero también de una forma técnica y teórica, y para alguien que sepa más de freestyle, en estos capítulos extra repasará contenido y teorización acerca de él, desde mi punto de vista que no tiene que coincidir con su teorización, ya que esto no es una ciencia, pero revivirá historia del freestyle de España, vivencias y anécdotas y sobre todo, viendo los sentimientos y las reacciones a momentos dados de los protagonistas, algo que resultará muy divertido.

He llorado escribiendo este libro, y también he tenido llamadas recordando anécdotas en las que me he descojonado y me ha hecho muy feliz.

Kapo 013 y FJ © Stain García

Me ha llamado mucho la atención el final de la dedicatoria: “...y a todo aquel que le ha dado cama y comida a un freestyler en una ciudad que no era la suya”. ¿Se ha perdido esto en parte?

Bueno, no creo que se haya perdido. Igual ya no es el modus operandi base.

El camino que tuvo la época en la que un Skone, un Chuty, o un Blon, se iban a una competición en la otra punta del país y dormían cuatro en el salón de un amigo que tenían en esa ciudad, y lo mismo nos ha pasado a mí, a ti y a muchísima gente, cuando el freestyle no generaba dinero y no había hoteles más allá de la Final Nacional de Red Bull, que era el único evento que desde el día uno tenía un aura profesional, es lo que verdaderamente nos enamoró del freestyle.

Evidentemente, el improvisar sobre un escenario, y sentir la adrenalina y la magia que era capaz de hacer tu cerebro cuando encajaban quince piezas a la vez y se producía un momento único en una batalla, también engancha muchísimo, pero creo que a nosotros nos enganchó el hecho de que fuésemos a donde fuésemos, ampliábamos familia. Con dieciséis años, podía haber estado en quince ciudades y en todos he conocido gente que me ha puesto un plato de comida espectacular, un sofá, una cama, o incluso un saco de dormir en el suelo, y me han llevado por la noche a hacer el tarado en los bares. Esa experiencia de recorrer y descubrir es algo que poca gente vive con esa intensidad y a esa velocidad.

Al final Javi, con dieciocho, veintidós años, igual estábamos comiendo con quince personas de diferentes países en un restaurante de la costa limeña o del centro del distrito federal de México. Experiencias que con esa edad, no son fácil haberlas vivido y, sobre todo, con las realidades económicas que hemos tenido y tienen muchos de los implicados, y creo que es algo que viene justamente de eso, un momento inicial donde tenías cinco euros pero querías recorrer el país entero batallando, y solo se te presentaban facilidades.

Me acuerdo de la regional de Zaragoza de Red Bull donde competía Khan, que fui en el coche de Dani, Ibar y esta peña y me pagaron comida, bebida y transporte, cuando yo tenía cero euros y no podía permitírmelo. Esa actitud que teníamos, creo que la sigue teniendo gente como Kbeza PLK o Jesús LC, cuando enganchan un coche y se van juntos por ahí, pero ya existe el objetivo de labrarse un nombre, ganar puntos para FMS, o ganar dinero.

En nuestro caso, ni siquiera existía ese sueño. Nuestro objetivo era conocer gente, moverse y ampliar el número de casas que tenías repartidas por todas las comunidades autónomas de España. Es algo mágico.

Kapo013 en el Red Bull Batalla de los Gallos © Pere Masramon/Red Bull Content Pool

Para ir acabando, imaginemos que hay un capítulo número 9 en este libro, titulado “Vuelven las regionales a Red Bull Batalla en 2021”, ¿Qué crees que no debería faltar en ese capítulo?

Sobre todo, personalidad. Creo que justamente una regional de Red Bull, es un evento donde tienes dos o tres cabezas de serie, siete u ocho underdogs que no lo son tanto, que llevan dos o tres años llamando a la puerta de la élite, y cinco o seis freestylers que no te crean expectativas, porque no los has visto, o quizás porque lo poco que has visto de ellos no te han llamado la atención, y de este grupo sali gente como Walls, Tirpa, Gazir o Mnak. Es maravilloso.

Igual hay gente que no se acuerda del debut de Mnak en Red Bull porque pasó inadvertido, pero algo que no era inadvertido era la personalidad tan enmarcada y distinguida que tenía su estilo. En una época en la que parece que George Lucas ha entrado con “El Ataque de los Clones” cuando aparecen estas peculiaridades, que puede ser tanto en el rapeo como en el personaje, o incluso la estética, se agradece muchísimo.

Los enfrentamientos inéditos entre los freestylers consagrados y estas nuevas promesas es increíble. Tiene un «Je ne sais quoi» que se me antoja más interesante una regional de Red Bull, que cualquier jornada de FMS. Igual el nivel no puede ser tan alto, no está tan garantizado que sea alto, pero a nivel narrativo y disfrute, en formato de llave en un solo día, es caviar. Hace tanto que no tenemos una que estoy ansioso de que llegue.

Yo también estoy ansioso porque llegue Bruno. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y mucha suerte con todo lo que te está llegando y está por llegarte. Todo lo bueno que te suceda, te lo mereces.

Muchísimas gracias a ti Javi.

FJ, Queen Mary y Kapo 013 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Os recordamos que el libro lo podréis adquirir en vuestra librería más cercana, además de que aún estáis a tiempo para inscribiros a esta edición de Red Bull Batalla y ser el nuevo Gazir, Mnak, Walls o Tirpa que surge en las regionales.

Tendremos la primera en Madrid , el día 14 de mayo , y la segunda en Barcelona , el día 28 de mayo .

Toda la información y pasos a seguir, lo tenéis en esta nota .