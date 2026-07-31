Karsten Warholm, siempre en busca de nuevos límites

Tiene un récord del mundo, dos medallas olímpicas, dos títulos mundiales, ha sido nombrado mejor atleta europeo del año, ha jugado a Street Fighter con el primer ministro de Noruega y se ha convertido en un fenómeno viral. Entonces, con solo 28 años, ¿qué le queda por conseguir a Karsten Warholm , una de las grandes estrellas de los 400 metros vallas?

"En nuestro deporte muchos la consideran la prueba más dura que existe, y hay buenas razones para ello", explica sobre una disciplina famosa por el brutal desgaste físico que provoca el ácido láctico cuando los atletas afrontan los últimos metros prácticamente al límite. "Es una sensación terrible, pero aprendes a convivir con ella. Me encanta el ritmo de las ocho primeras vallas, y los últimos 100 metros consisten simplemente en llegar a la meta. Es durísimo, pero precisamente eso es lo que más me gusta".

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Cuando no está lanzándose sobre las vallas, desconecta construyendo sets de Lego de Harry Potter ("He trabajado mucho con Lego... Es algo que hago después de entrenar, una forma de relajarme") y fantasea con saltar por encima del coche de Max Verstappen ("Siempre he soñado con saltar un coche haciendo vallas, pero tendría que ser lo último que hiciera porque necesito evitar lesionarme").

Antes de afrontar ese gran salto definitivo, todavía tiene pendiente una pequeña cuestión llamada París...

Karsten Warholm cuenta con dos medallas de oro en Campeonatos del Mundo © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Quotation Renunciaría a todas las demás carreras con tal de ganar en París Karsten Warholm

01 Los comienzos

De niño, Warholm siempre supo que era rápido. "Recuerdo mi primera carrera", comienza. "Un amigo mío estaba en un club de atletismo. Debíamos de tener siete u ocho años y me convenció para participar. Allí estaba yo, con mis vaqueros y mis zapatillas, corriendo. ¡Y gané! Siempre fui muy competitivo, pero probablemente fue la primera vez que entendí que era rápido, porque te das cuenta cuando corres más que los demás".

Sin embargo, su primera pasión fue el fútbol, especialmente el Manchester United. Durante años soñó con seguir los pasos de ídolos como Ole Gunnar Solskjær y jugó como delantero centro en su equipo local. El problema era que no destacaba precisamente por ser un jugador de equipo. "Era un goleador. Utilizaba mi velocidad y poco más. Nunca llegué demasiado lejos", reconoce.

Así que terminó centrándose en el atletismo. Destacó en pruebas combinadas, ganó el Campeonato del Mundo sub-18 de decatlón y más tarde dio el salto a los 400 metros vallas por recomendación de su entrenador, convencido de que era ahí donde podía alcanzar su verdadero potencial.

Aunque el éxito no llegó de inmediato. "En una de mis primeras concentraciones entrenando los 400 metros vallas me estampé de forma espectacular contra una de las vallas. Fue un comienzo bastante duro", recuerda Warholm. En 2015 afrontó su primera temporada en la disciplina y apenas un año después ya representaba a Noruega en los Juegos Olímpicos de Río.

Después llegó el Mundial de Londres 2017. "Todo explotó y mi vida cambió de la noche a la mañana", recuerda. "Fue entonces cuando realmente pude considerarme un atleta profesional".

02 Los momentos de los que más se siente orgulloso

El mejor momento de Karsten Warholm fue batir el récord de los 400m vallas © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Los últimos siete años han estado llenos de éxitos y recuerdos imborrables. Sin embargo, hay uno que sobresale por encima de todos. El récord del mundo de 45,94 segundos conseguido en Tokio. "Incluso yo me sorprendí muchísimo con aquella marca", reconoce. "Ni siquiera pensaba que fuera posible en ese momento. Fue el día en que conseguí sacar todo mi potencial. Probablemente la carrera más cercana a la perfección que he hecho jamás".

03 Cómo gestionar la presión

Warholm transmite la imagen de alguien tranquilo y seguro de sí mismo. Pero alcanzar la cima también significa convivir con una presión constante. Algo que ha tenido que aprender a gestionar a medida que aumentaban sus éxitos y su popularidad.

"Es complicado", admite. "Creo que cada persona lo afronta de manera diferente. Gracias a los éxitos que he conseguido en los últimos años, parte de esa presión desaparece porque ya he logrado muchas de las cosas que quería. Pero sigo teniendo hambre de más".

Además, Warholm mantiene una visión muy clara sobre la importancia real del deporte. "Intento recordarme que los 400 metros vallas no son tan importantes si los comparas con las cosas verdaderamente importantes de la vida. No estoy curando el cáncer ni salvando vidas. Somos mi equipo y yo quienes hemos decidido darle importancia. Y eso ayuda a reducir la presión".

Eso sí, también cree que el trabajo realizado debe generar confianza. "Es una sensación fundamental. Si estás en la salida pensando que otra persona merece ganar más que tú, lo tienes muy difícil".

¿Su mayor defecto? "Quizá mi debilidad sea que no conozco mis debilidades", reflexiona. "Eso tendrán que descubrirlo los demás".

04 Por todo el mundo

La pista Bislett de Oslo es una de las favoritas de Karsten Warholm © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Como una de las grandes figuras del atletismo internacional, Warholm viaja constantemente para competir. Con el paso de los años ha acumulado algunos escenarios favoritos.

"Me encanta la pista de Bislett, donde se celebra la prueba de la Diamond League de Oslo", explica. "Entreno allí al menos una o dos veces por semana tanto en invierno como en verano. También guardo muy buenos recuerdos del Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Es una pista fantástica. Y, por supuesto, la de Tokio, donde conseguí el récord del mundo".

05 Días de entrenamiento

Karsten Warholm entrena hasta ocho horas al día © Herman Berger/Red Bull Content Pool

Cuando habla de la vida de un deportista profesional, Warholm asegura que la parte más complicada consiste en "encontrar el equilibrio entre entregarlo todo y mantener una vida normal al mismo tiempo".

En cambio, lo más fácil es la cantidad de tiempo que está dispuesto a dedicar a su deporte. "Es un estilo de vida fantástico. Pasamos horas haciendo algo que nos gusta. Si no te gusta, probablemente deberías dejarlo. A mí me resulta muy fácil levantarme cada mañana".

La mayoría de sus jornadas están marcadas por entrenamientos exigentes que pueden prolongarse entre seis y ocho horas. "En esta época del año llegamos temprano a las instalaciones, calentamos, corremos en la cinta curva, hacemos trabajo de vallas sobre césped, entrenamos en el gimnasio y realizamos ejercicios de salto", explica. "Concentramos muchísimo trabajo en una sola sesión, aunque también hacemos muchas pausas porque necesitamos mantener un nivel de calidad muy alto".

La alimentación tampoco deja lugar a improvisaciones. De lunes a viernes recibe comidas preparadas, generalmente platos sencillos y equilibrados que solo necesitan calentarse.

En competición, Warholm considera que los rivales son fundamentales para mantenerse alerta. Actualmente sigue muy de cerca al estadounidense Rai Benjamin, plata olímpica en Tokio, al brasileño Alison dos Santos y a Kyron McMaster, de las Islas Vírgenes Británicas. "Los rivales hacen que mi concentración sea aún mayor porque sé que no puedo permitirme errores ni momentos de relajación", asegura.

Aunque nunca ha trabajado con un psicólogo deportivo ni dedica tiempo a visualizar victorias, afirma que habla absolutamente de todo con su entrenador y que los entrenamientos le proporcionan esa sensación de preparación que necesita antes de competir. "El mejor consejo que puedo dar es disfrutar de aquello a lo que dedicas tanto tiempo", explica. "Siempre decimos en nuestro equipo que los hechos valen más que las palabras".

06 Siempre preparado para la batalla

El noruego Karsten Warholm siempre está listo para entrenar © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Warholm también es conocido por algunos métodos de entrenamiento bastante peculiares. Entre ellos, ejercitarse sin camiseta bajo la nieve.

"No me importa el frío", asegura. "Aunque tampoco es algo habitual en Noruega. No solemos entrenar sin camiseta en mitad de la nieve. Pero a veces está bien mostrar lo dura que puede ser la naturaleza aquí en comparación con otros lugares del mundo".

Su centro habitual de preparación en Tenerife ofrece temperaturas bastante más agradables. Aunque para él un buen entrenamiento implica mucho más que el clima. "Una de las ventajas de hacerse mayor es que te vuelves un poco más inteligente", comenta. "Tienes más experiencia y tomas mejores decisiones. La parte negativa es que el cuerpo empieza a acumular el desgaste de tantos años de trabajo duro. Pero ahora mismo estoy libre de lesiones, entreno muy bien y siento que me encuentro en un gran momento".

Un gran momento para afrontar su próximo gran desafío.

07 El futuro

Después de haber conquistado prácticamente todo lo imaginable —campeón del mundo, récord mundial y campeón olímpico—, surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda por conseguir?

"Cuando lo planteas así, parece que ya no queda nada", responde entre risas. "Pero al mismo tiempo, siempre pienso que lo mejor está por llegar. Para mí todo consiste en perseguir el siguiente objetivo. Creo que por eso hacemos esto, para descubrir hasta dónde podemos llegar y, cuando llegue el momento de retirarnos, saber que exprimimos todo nuestro potencial".

Aunque la retirada está lejos de sus planes. "Espero que dentro de cinco o diez años siga sintiendo la misma pasión que hoy. No necesariamente por los 400 metros vallas, pero sí por algo que me motive. Necesito sentir que avanzo y que hago algo que disfruto. Probablemente eso sea lo más importante de la vida".

08 Entre el presente y el futuro, París

"Cambiaría todas las demás victorias por una en París", afirma con entusiasmo. "Pero también he aprendido, a las puertas de mis terceros Juegos Olímpicos, que lo único que puedes hacer es colocarte en una situación en la que tu nivel habitual sea suficiente. Tienes que entrenar, asegurarte de estar preparado física y mentalmente y asumir que hay mucha gente que también quiere ganar unos Juegos Olímpicos".

¿Quieres descubrir cómo se prepara Warholm para París? La serie Chasing Glory sigue sus pasos —y los de otros cinco atletas— en el camino hacia el mayor evento deportivo del planeta. Puedes verla en Red Bull TV.

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