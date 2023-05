7 errores que cometen todos los principiantes en el karting

El volante de un kart es mucho más sensible que el de un coche. Así que asegúrate de colocar tus manos a las tres menos cuarto y no volver a moverlas. No solo ganarás control, sino que también podrás manejar mejor los derrapes.

El volante de un kart es mucho más sensible que el de un coche. Así que asegúrate de colocar tus manos a las tres menos cuarto y no volver a moverlas. No solo ganarás control, sino que también podrás manejar mejor los derrapes.

Los frenos de un kart solo funcionan en las ruedas traseras, por lo que no puedes frenar como en un coche convencional. La idea es frenar muy fuerte antes de una curva y luego soltar gradualmente y con suavidad a medida que te acercas al vértice. Se llama frenada regresiva, y tienes que dominarla si quieres terminar en Drive to Survive.

