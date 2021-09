Cómo KayPea se convirtió en una leyenda del streaming

El secreto para ser un streamer de éxito en Twitch (al menos según los que tienen la suerte de vivir cómodamente de ello) es ser tú mismo. En pocas palabras, si caes en la trampa de intentar ser otra persona, al final siempre te pasará factura...

Pero esto nunca fue un problema para Kelsie Pelling, nacida en Vancouver y conocida como "KayPea" por su audiencia de 1,74 millones de seguidores en Twitch y YouTube . Se encontró a sí misma antes que la mayoría.

KayPea ha llegado a la cima con una "mentalidad poca optimista" © Jon Simo/Red Bull Content Pool

A los ocho años, esta canadiense se mudó a Singapur con su familia cuando su padre se trasladó allí por motivos de trabajo. A los 15 años, cuando sus padres se divorciaron, se trasladó a Carolina del Norte, donde pasó un año antes de volver a Vancouver. Fue una época de su vida a la que atribuye el mérito de haberla ayudado a abrazar su verdadero yo, lo que significa que cuando llegó el momento de lanzarse al streaming ya se sentía cómoda consigo misma.

"Me sentía muy frustrada cuando me trasladaba de un país a otro", dice esta mujer de 32 años. "Quería ser otra persona cada vez que me mudaba, pero es una locura lo rápido que vuelves a ser quien eres, porque al final, eres tú. Cuando haces un streaming, tienes que ponértelo lo más fácil posible porque ya hay muchas cosas con las que tienes que lidiar, así que poner un personaje o intentar adornar las cosas para llamar la atención, como hace mucha gente, puede ser un obstáculo".

Naturalmente, también ayuda el hecho de que Pelling tenga un verdadero talento para League of Legends, en el que se la puede encontrar habitualmente mandando en la mid-lane: "La primera vez que jugué a LoL, elegí a Garran y lo odié. Casi no volví a jugar hasta que encontré un campeón que me gustaba. A partir de ahí fui una adicta".

Sangre, sudor, lágrimas y más de unos cuantos minions prescindibles han servido para construir una comunidad online que Pelling describe como un "espacio positivo". Y después de haber lanzado una gama de ropa de calle de edición limitada, nos cuenta cómo surgió su mini imperio, el origen de su amor por LoL, cómo, de entre todas las cosas, el baloncesto la ayudó a convertirse en una mejor jugadora, y algunas reflexiones sobre el futuro del streaming...

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de juego?

Probablemente jugando a la Super Nintendo en casa de mi tía abuela. Descubrí los juegos de PC alrededor de los 10 años gracias a mis dos hermanos mayores, que se dedicaban a ello. Nuestros padres eran bastante estrictos con los videojuegos y a menudo nos limitaban a una hora de ordenador al día, así que puedes imaginarte cómo nos impulsaba a querer jugar más. Yo también he sido siempre competitiva como jugadora, y la gente suele subestimarme.

Kaypea, con sus hermanos, siempre ha sido una shooter de primera. © Kelsie Pelling

¿Es cierto que Call of Duty fue tu primer videojuego favorito?

Sí. En mi adolescencia siempre me centré en los deportes, pero cuando me mudé a Vancouver y terminé de jugar al baloncesto en la universidad me encontré con un enorme vacío competitivo. Y Modern Warfare 2 fue el juego que lo llenó. Lo jugaba sin parar, me encantaba su ritmo rápido y la sensación de eliminar a alguien. Cuando llegó League [of Legends], me dio una sensación similar. Puedes analizar cada cosa que ha ocurrido en un combate por equipos y ver lo bien que ha jugado alguien hasta el punto de que no puedes refutarlo. Es una prueba de que te he superado.

¿Cuándo descubriste LoL por primera vez?

Fue una Navidad después de volver a Vancouver. Mis hermanos y yo vivíamos en diferentes ciudades en ese momento, así que era la primera vez en años que estábamos los tres juntos de nuevo, así que nos dirigimos al centro de la ciudad a un cibercafé que estaba abierto en Nochebuena. Fue entonces cuando mis hermanos me enseñaron League of Legends. Recuerdo que estuve sentada allí durante 10 o 15 minutos tratando de averiguar mi nombre de usuario. Decidí usar mis iniciales, ¡y así nació KayPea!

LoL consiste en averiguar cuándo puedes asegurar ciertos tiros y cuándo no. Todo lo que aprendí en mi carrera universitaria sobre baloncesto me ha servido en el juego. Kelsie 'KayPea' Pelling

Hay muchas cosas que suceden entre bastidores para mantenerte en Twitch © Kelsie Pelling

Y ahora esa etiqueta de gamer está estampada en tus productos...

¿No es una locura? Fue algo que se me ocurrió rápidamente. Lo mejor del nombre es que soy yo: todos mis entrenadores y amigos me llamaban KP, y encaja muy bien con todo. Tengo mucha suerte de que muchas cosas hayan encajado.

¿Qué más te atrajo de League of Legends?

LoL me cautivó porque es un juego de equipo. Jugué al baloncesto en la universidad y hay muchas más similitudes con LoL de las que pensé en un principio, desde las tácticas hasta las posiciones, como el jugador tanque, que es como un pivot en baloncesto porque es grande y tiene mucho aguante. La gente dirá: "Oh, no es atlético, solo estás sentado detrás de un teclado, no hace falta mucha habilidad", pero este tipo de juegos se basan en el tiempo de reacción, en la predicción, en saber cuándo puedes acertar ciertos tiros, cuándo no, cuándo arriesgarte y cuándo no. Hay mucha toma de decisiones y agilidad. Todo lo que aprendí en mi carrera universitaria sobre baloncesto me ha servido en el juego.

Kaypea y sus hermanos de vuelta a Canadá © Kelsie Pelling

Estudiaste antropología en la universidad. ¿Qué habrías hecho si el streaming no hubiera despegado?

Me gusta pensar que me habría dedicado a la publicidad. Cuando terminé la universidad ya había conseguido una pequeña audiencia en Twitch con una media de 50 a 70 espectadores en mi stream como hobby, así que me tomé un mes libre para hacer algunas cosas para mi comunidad y ver que podía hacer con ella. De hecho, tripliqué mis números en ese mes y también fui reconocida por alguien que era realmente grande en YouTube en ese momento. Me invitaron a su casa de juegos en los Países Bajos, así que fui y viví en Eindhoven durante ocho meses aprendiendo sobre YouTube hasta que una situación complicada acabó con todo. Cuando regresé a Canadá, volví a estar por mi cuenta.

¿Fue duro volver a estar sola?

Traté de agachar la cabeza y trabajar lo mejor que pude. Transmitía, luego hacía un vídeo y trabajaba sin parar. Lo mucho que impulsó mi canal de YouTube fue increíble. Eso sí, el streaming puede agotarte rápidamente, sobre todo si eres tú quien edita los vídeos y lo hace todo. Hay un montón de creadores de contenido de League que dejaron de hacer streaming por completo, cambiaron de juego o se tomaron descansos increíblemente prolongados. No solo tienes que lidiar con la carga de trabajo y el chat de Twitch, sino también con la toxicidad dentro de League of Legends.

Pelling ha ganado los aplausos como mid-laner en League of Legends © Kelsie Pelling

¿Cómo has lidiado con los haters?

Cuando empecé a retransmitir, era muy raro ver a mujeres que fueran respetadas. Había mucha toxicidad hacia las mujeres en ese espacio. Quería allanar el camino a las mujeres del futuro que quizá estuvieran dudando, para darles confianza si tienen pasión y empuje. Estamos en camino de tener una comunidad más tolerante, no solo para las mujeres, sino también para el colectivo LGBT+, que sufre mucho acoso. Poco a poco, la situación ha mejorado, pero todavía hay que mejorar.

¿Existe una mayor presión sobre las streamers femeninas en cierto sentido?

Hubo una vez una gran discusión en Twitter sobre si las chicas que hacen streaming lo tienen "fácil". Y yo respondí que las mujeres streamers lo tienen más fácil para conseguir que la gente haga clic en ellas, ya que todavía somos una minoría dentro de los juegos, pero lo que la gente no menciona es que nos encontramos con comentarios como "Demuestra que realmente te gustan los juegos" y "Demuestra que no fuiste promovida por un chico para llegar a tu rango", lo cual es triste. Puedo garantizar que, si no somos entretenidas o no tenemos una buena personalidad, el espectador se desconectará más rápido de lo que hizo clic.

¿Cómo surgió tu reciente línea de ropa de edición limitada?

Cuando empecé, el único merchandising disponible era un sitio web donde podías hacer una foto e imprimirla en una camiseta. Pero vi cómo empresas como Meta Threads cambiaron el juego del merchandising. Tienen todo un equipo de diseño y muchos productos. Fue una de las primeras veces que me puse en contacto con una empresa y les dije: "Me encantaría trabajar con vosotros". Esperaba que me dijeran: "Escucha, acabamos de trabajar con Steve Aoki, cálmate". Pero se lo tomaron bien y a lo largo de cinco o seis meses de idas y venidas durante la pandemia diseñamos algunas cosas estupendas. Ha sido muy divertido.

Es una locura ver que algunas de las principales marcas de moda del mundo quieren trabajar con marcas de videojuegos. Si me lo hubieran dicho hace 20 años, habría dicho: "Están de coña". Kelsie 'KayPea' Pelling

¿Ha habido un cambio de actitud hacia la ropa de calle en los esports? ¿Deberíamos esperar desfiles en los Worlds en el futuro?

Nunca se sabe. Definitivamente, veo que va a ir en esa dirección hasta cierto punto. Vi a 100 Thieves anunciar que están haciendo una línea con Gucci, y LoL ya tenía una colaboración con Louis Vuitton [el maletín de trofeos de los Worlds 2019]. Es una locura ver que algunas de las principales marcas de moda del mundo quieren trabajar con marcas de videojuegos. Si me lo hubieran dicho hace 20 años, habría dicho "están de coña". La forma en que las organizaciones se están promocionando en las redes sociales es muy inteligente, tienen gente muy buena detrás que aprovecha ciertas situaciones para crecer. Hay muchas cosas interesantes que van a ocurrir en el futuro de los juegos.

El futuro parece brillante para KayPea © Kelsie Pelling

¿Crees que Twitch permitirá alguna vez a los usuarios pasar el cursor sobre un streamer del canal y comprar su ropa?

¿No sería una locura? Eso es el futuro. Instagram era originalmente una aplicación para compartir fotos y ahora puedes literalmente etiquetar una foto y encontrar exactamente dónde comprar una camisa que la persona está usando. Estamos solo a un paso o dos...

¿Cuáles son tus planes para el resto del año?

Quiero ir a más eventos. El año anterior a la pandemia tuve la suerte de asistir al Red Bull AdrenaLAN , que sigue creciendo, pero es un evento realmente genial para tenerlo localmente y ver lo que está pasando, no solo en el espacio de Toronto sino también en el de Canadá.