Ken Roczen hace historia y conquista el AMA Supercross 2026

01 El camino hacia el título del AMA Supercross 2026

Ken Roczen celebra la consecución del título © Garth Milan/ Red Bull Content Pool

Con un cierre espectacular en Utah, Roczen puso la guinda a una temporada sobresaliente y escribió una página histórica en el supercross. El alemán se convirtió en el primer europeo en conquistar el campeonato en 35 años y también en el campeón más veterano de todos los tiempos.

Diecisiete carreras, 17 rondas repartidas por todo Estados Unidos y, en medio de ese escenario, un alemán de 32 años sobre una Suzuki capaz de mantener en jaque a toda la parrilla durante meses.

La temporada 2026 arrancó en Anaheim y muy pronto se transformó en un duelo directo entre Roczen y el australiano Hunter Lawrence, piloto oficial de Honda. Ambos firmaron cinco victorias cada uno y terminaron separados por apenas tres puntos en la clasificación final: 349 frente a 346.

Ken Roczen en la cima del Campeonato AMA de Supercross © Garth Milan/Red Bull Content Pool

El camino hacia el campeonato, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. En varios momentos del año, Roczen llegó a acumular más de 30 puntos de desventaja. Muchos ya lo daban por descartado, pero él siguió creyendo y fue remontando carrera tras carrera, llevando su Suzuki RM-Z450 cada vez más arriba con una regularidad impresionante.

En los grandes estadios, desde Houston hasta Daytona pasando por Indianápolis, demostró que todavía podía medirse de tú a tú con la nueva generación de pilotos oficiales de KTM y Honda.

02 Salt Lake City: un punto de ventaja y una caída antes de la final

La jornada decisiva en el Rice-Eccles Stadium comenzó cuesta arriba. Roczen llegaba líder del campeonato, pero con solo un punto de margen sobre Lawrence. En la sesión clasificatoria apenas pudo ser noveno y, poco después, sufrió una caída sobre una pista especialmente resbaladiza durante la prefinal, lo que le hizo retroceder hasta la cuarta posición. Aun así, nunca dejó de creer en el título.

Ken Roczen sentó las bases del título en Filadelfia en abril © Garth Milan/Red Bull Content Pool

A lo largo de su carrera, Roczen ya había demostrado una capacidad extraordinaria para levantarse de los golpes más duros —incluidas las dos fracturas de brazo sufridas en 2017— y en Salt Lake City volvió a hacerlo.

El alemán firmó además un adelantamiento que ya forma parte de la historia del campeonato. Lawrence había salido primero, pero Roczen aguantó el gas abierto más tiempo que nadie, frenó más tarde y se lanzó por el interior en la segunda curva para superar al australiano. Una maniobra decisiva y probablemente la más importante de toda su vida deportiva.

03 Un título para la historia

Lawrence se mantuvo pegado a la rueda trasera de Roczen durante diez vueltas, mientras el alemán empezaba a sufrir físicamente en el tramo final de la carrera. El australiano terminó yéndose al suelo y cayó hasta la séptima posición. Al final, el quinto puesto fue suficiente para que Roczen asegurara el campeonato y cumpliera por fin el gran sueño de su carrera.

Número 1 - Ken Roczen se lleva el título © Garth Milan/Red Bull Content Pool

El triunfo deja varios hitos históricos. Roczen es el primer alemán y apenas el tercer europeo capaz de conquistar el AMA Supercross tras Pierre Karsmakers, en 1974, y Jean-Michel Bayle, en 1991. Además, a sus 32 años, es el campeón de mayor edad en la historia del certamen y devuelve a Suzuki un título que la marca no conseguía desde hacía 16 años.

Clasificación final AMA Supercross 450cc

Después de la gravísima lesión de brazo sufrida en 2017 —en realidad fueron dos fracturas—, más de una decena de operaciones y numerosos momentos difíciles, Roczen alcanza por fin la cima del supercross. Una recompensa enorme al trabajo físico y mental realizado durante todos estos años.