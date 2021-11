Desde siempre me ha gustado el hip-hop y cuando era muy joven lo único que quería era bailar. Mi padre era un B-Boy y lo veía hacer sus cosas. Siempre me gustó el hip-hop por la manera que me hacía sentir la música. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y cuando tenía 11 años mi padre me preguntó si quería vivir con él. Acepté porque quería conocerlo, así fue como empecé en el breaking.

