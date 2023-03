El extraordinario ascenso de King DaVinci

David "King DaVinci" Udoh hace vibrar al público cada vez que toca la pista y sube el ritmo. Tiene pasión por su oficio, positividad y una sonrisa que se contagia al instante. Cuando representó a Nigeria en la última edición de la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style , celebrada en Sudáfrica, se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados por su carisma.

Arrasando con su espectáculo batalla tras batalla, se impuso a algunos de los mejores bailarines callejeros del planeta, cambiando fácilmente de su estilo único Afrosoul a muchos otros estilos africanos y callejeros.

Tras llegar a la ronda final, tuvo que conformarse con el segundo puesto. Sin embargo, el mero hecho de llegar a las últimas fases fue como una victoria para King DaVinci. "Llevo tiempo ganando en mi país y en competiciones locales, pero nunca había salido fuera, ni siquiera había viajado", explicó. "Así que el hecho de haber llegado a ser segundo del mundo. Dios mío. Ese es mi mayor y más orgulloso logro, por ahora".

King DaVinci en su batalla contra Inxi © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Pesada es la cabeza que ciñe la corona

Aunque King DaVinci sigue radiante tras la victoria, es sincero al expresar la tremenda presión que ha sentido por su nueva fama. "La industria espera grandes cosas de mí, y siento que es una gran responsabilidad sacar cosas buenas, publicar contenidos y estar a la altura de este estatus", afirma. "La gente me dice: 'Ahora eres grande, deberías hacer cosas grandes'. Es mucha presión, pero hago todo lo que puedo para manejarla".

"Todo el mundo piensa que soy muy rico. Mucha gente en Nigeria piensa que, como fui a luchar a la final mundial de Red Bull Dance Your Style, debo de haberme mudado a la parte cara de Lagos y que vivo a lo grande", explica King Da Vinci, que eligió su nombre de baile gracias a su fascinación por el polímata italiano Leonardo da Vinci y al hecho de que su nombre cultural -Anietientabasi- significa "que es como Dios".

"Yo digo: '¡Hermano! Sigo siendo yo mismo. Nada ha cambiado'. Claro que ahora mi reconocimiento es mayor y soy conocido internacionalmente, pero sigo siendo el antiguo yo".

King DaVinci sabe cómo entusiasmar al público © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Los inicios y la influencia de la familia

Mucho antes de alcanzar la fama como bailarín, King DaVinci perfeccionaba sus habilidades desde que tiene uso de razón. "Mi padre era músico, sobre todo en la iglesia. Tocaba el teclado, la guitarra, la batería y la trompeta. Siempre tenía sesiones en casa y, cuando tocaba, yo intentaba bailar al ritmo de los diferentes estilos de música", explica. "No era muy partidario de que bailara, porque pensaba que el baile era una forma de arte muy poco seria. Pensaba que me convertiría en una persona poco seria, así que nunca bailé fuera de casa cuando él vivía".

En 2011, cuando King DaVinci tenía 12 años, falleció su padre. Incapaz de mostrar emoción alguna y de sobrellevar el dolor, empezó a entrenarse en danza más seriamente. Le ayudó a superar el dolor y se convirtió en una válvula de escape para liberar y expresar sus emociones más profundas. "Fue una locura; la danza se convirtió en una terapia para mí", dice. "Así que siempre que bailo, incluso ahora, lo pongo todo en ello. Si surge algún problema, dejo salir mis sentimientos".

La danza se convirtió en una terapia para mí. Así que siempre que bailo, incluso ahora, lo pongo todo en ello... King DaVinci

Aunque su difunto padre no aprobaba la danza como profesión, su madre la aceptaba mejor. "Mi madre era bailarina tradicional. Hacía Ndombolo, un baile del Congo, un poco de ragga y dancehall", dice King DaVinci. "Ella es la persona que más tengo en mente cuando bailo. Desde que falleció mi padre, ella dirige a toda la familia.

"Lo que tienen las mujeres africanas es que se enorgullecen de cada logro que consigues. En Sudáfrica, cuando luchaba, era como si ella estuviera allí conmigo. Luego, cuando quedé segundo, me llamó y me dijo: 'Ni siquiera vuelvas a casa porque, cuando aterrices, todo el mundo va a venir a intentar sacarte dinero. Ahora eres mi bailarín internacional. Quédate donde estés y yo iré a verte'".

A pesar de la presión, King DaVinci regresó a casa y está más centrado y hambriento que nunca por llevar su baile lo más lejos posible. Actualmente se entrena para Seven to Smoke, en Vietnam, y está deseando ampliar sus conocimientos después de vibrar con tantos bailarines en Sudáfrica, especialmente con el recién coronado campeón del mundo, The D Soraki.

"Soraki es ahora una de mis inspiraciones, sin duda", revela King DaVinci. "Era como el tapado de la competición. No le habíamos visto bailar demasiado, y salió y cogió a todo el mundo por sorpresa. Fue muy bonito. Me gusta llamarle anguila porque baila como si no tuviera huesos y fuera viscoso. Cuando digo viscoso, quiero decir rápido. Puede ir al suelo y levantarse al segundo siguiente. Eso me inspira mucho para ampliar mis horizontes y mi gama de movimientos".

King DaVinci hace uno de sus signature moves: el backflip cancel © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

La fuerza de la versatilidad

King DaVinci, que siempre quiere añadir movimientos a su arsenal, posee ya una enorme destreza que abarca una gran variedad de géneros africanos. "Empecé aprendiendo todos los bailes callejeros nigerianos. Luego conocí a pioneros como Non-Stop, Popping John, Glitch y Dragonhouse", explica. "En aquel momento, el dubstep era algo grande, así que ellos hacían mucha animación y un poco de robot. Luego creo que vi la película de baile You Got Served y me enamoré del krumping, así que empecé a hacer krumping".

"Luego vi Honey one y two y me empezó a gustar el hip-hop, así que empecé a bailar hip-hop. Soy alguien que siempre que veo algo nuevo, quiero aprenderlo y aún me queda mucho por aprender."

Y añade: "Una de las cosas que me dio ventaja en Red Bull Dance Your Style fue mi versatilidad y mi capacidad para hacer diferentes estilos. Tener una idea de todo y cómo mezclarlo es lo que me distingue de los demás. En cuanto a la música, escucho de todo, desde clásica y de salón hasta jazz, country, EDM, africana, ghanesa, británica y europea. Incluso solía escuchar tonos de llamada. Mientras tenga un sonido y un groove, me apunto".

Además de mostrar interés por una gran variedad de estilos, King DaVinci también ha tenido la suerte de aprender de otros bailarines y ha formado parte de varias crews diferentes. "Al principio, cuando empecé a bailar, siempre tenía que hacerlo con alguien. Me encantaban las parejas. Así que me uní a la Elite Crew. Luego creé una crew llamada DDC - Destined Dance Crew. Incluso me uní a una crew de una iglesia nacional llamada House of Virtuosity", dice.

"Cuando me uní a mi escuela de baile en 2018, mis mejores amigos Charles y Jerry, y yo, decidimos unir fuerzas. Sentíamos que éramos fuerzas fuertes individualmente, pero juntos seríamos tan dope. Así que lo hicimos, y eso trajo 3plethreat , que es la crew en la que estoy ahora ".

King DaVinci representa a la crew 3plethreat © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Futuros retos y obstáculos que superar

¿Cuál es el futuro de King DaVinci? "Lo que siempre me ha rondado por la cabeza es enseñar y hacer giras en las que pueda transmitir mi técnica, coreografía y estilo de baile, que es el Afrosoul. Es una afrofusión de diferentes estilos africanos sin las limitaciones de intentar encasillarse. Eso es lo que quiero hacer".

Pero, ¿significa eso que no luchará en el futuro? Por supuesto que no. "Las batallas vendrán entre medias porque también me encanta batallar, y siento que es una de las principales cosas que me empujan a crecer y a crear cosas nuevas sobre la marcha. Eso me ayuda con mi nivel de pensamiento y mi amplitud de movimientos".

Lejos de la pista de baile, a King DaVinci también le gusta cantar y se desenvuelve con naturalidad ante la cámara. Cuando se le pregunta por un posible futuro como actor, dice: "Me encantan las expresiones, los personajes y tratar de imitar, así que podría sumergirme en ese aspecto del arte en algún momento. Pero de momento, me voy a dedicar a lo que sé hacer, que es bailar".

"Mucha gente me ve y piensa que soy extrovertido, pero en realidad soy bastante tímido. Otra cosa que la gente no sabe de mí es que, aunque soy muy locuaz, siempre estoy pensando. Estoy pensando qué decir y qué hacer. Así que si te acercas mucho a mí, te darás cuenta de que este tío no habla mucho de cosas profundas. Así que, si te acercas mucho a mí, te darás cuenta de que este tipo no habla mucho de cosas profundas, sino que baila". Pero de momento, me voy a dedicar a lo que sé hacer, que es bailar".

King DaVinci en la batalla final contra The D Soraki © Little Shao / Red Bull Content Pool Mi consejo es que encuentres lo que quieres hacer y lo hagas. King DaVinci

Aunque la danza sigue siendo su objetivo, King DaVinci sabe que puede haber retos, sobre todo a la hora de actuar en otros países. "Estoy orgulloso de ser nigeriano. Pero también ser nigeriano puede ser un obstáculo muy, muy grande. Estamos en la lista negra de muchos países, así que aunque quiera seguir mi carrera internacionalmente, surgirán problemas", revela.

"Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero no pude conseguir un visado por ser nigeriano. No pueden dar visados a los nigerianos hasta 2024, así que lo que quería hacer se ha cancelado. ¿Y si esa era la única oportunidad, o esa oportunidad no vuelve a presentarse? A veces desearía tener la doble nacionalidad para poder aprovechar todas las oportunidades que se me presentan. A veces, cuando la gente ve a un nigeriano, me tachan de estafador o de alguien que causa problemas o es astuto y travieso. Eso no está bien".

Aunque viajar puede ser un problema, King DaVinci aún espera poder inspirar y encender la pasión en jóvenes bailarines de todo el mundo. "Si alguien quiere ser como yo, la verdad es que nadie puede parecerse a nadie. Sólo puedes ser lo mejor de ti mismo. Así que mi consejo es que encuentres lo que quieres hacer y lo hagas. Ni siquiera pienses en cómo hacerlo. Simplemente hazlo. No pongas el 50%, pon el 100%. Ve a por ello de frente".

