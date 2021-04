Out of Season es otra razón para adorar a Kriss Kyle incluso más

No hay mucho que Kriss Kyle no pueda hacer en una BMX. Desde que se lanzó su primer edit de Red Bull, Kaleidoscope , en 2015, el escocés de 29 años ha seguido llevando su deporte al siguiente nivel, mostrando una creatividad sin igual, trucos asombrosos y la capacidad de montar en absolutamente cualquier cosa con sus ruedas de 20”.

No contento con conquistarlo todo con su BMX, Kyle ha centrado su atención en cosas más grandes (bueno, por lo que a la bici se refiere). Out of Season es el resultado, y lo ve mostrar su estilo característico en una MTB en un edit de riding en trails.

Filmado en Powys en Gales, Out of Season combina senderos de invierno británicos tradicionales (léase: mojados y embarrados) con algunos módulos personalizados de North Shore, lo que da a Kyle con el terreno perfecto para intentar algunos trucos que nunca antes se habían visto en una bici de suspensión total.

Mira el video de "behind the scenes" y échale un vistazo a la entrevista con Kriss a continuación para saber más sobre Out of Season.

Kriss Kyle: Out of Season

Hola Kriss. Enhorabuena por Out of Season. ¿Qué te inspiró a hacer este proyecto?

En mi cabeza, quería hacer una versión de MTB de Kaleidoscope, incluyendo algunas de los módulos que diseñé para ese video. Sin embargo, fue difícil visualizarlo al principio cuando fui a explorar el bosque; sabía aproximadamente cómo se vería, pero no sabía cómo iba a funcionar.

Afortunadamente, visité a los constructores de trails y al equipo habitual con el que trabajo, George y Jake, y ellos pudieron visualizarlo de inmediato. Hicieron bocetos, lo hablamos y empezaron a construir.

El circuito fue todo lo que había soñado. Cuando trabajas en proyectos como este, necesitas un equipo que realmente pueda entenderlo y visualizarlo contigo porque todo es un esfuerzo de equipo desde el principio.

Eres conocido por tu forma de montar en BMX. ¿Cuánto tiempo llevas montando en mountain bike?

Solo ha estado montando en mountain bike durante dos años.

Todavía es algo bastante nuevo para mí, diría que he estado montando correctamente durante los últimos dos años. Me gusta porque es un buen crossover. Hace que sea algo nuevo y divertido para mí, y es como un soplo de aire fresco.

Sigo teniendo el mismo entusiasmo con la BMX, pero por lo general estoy en una ciudad y que me persigan los de seguridad o tratar de trabajar con el tráfico son cosas que a veces pueden ser bastante estresantes. Con una bicicleta de montaña, estoy en el bosque, estoy en la naturaleza y solo escucho el cantar de los pájaros, por lo que es un poco diferente y mucho más tranquilo.

¿Fue complicado volver a aprender los trucos en una bici más grande?

Trucos que puedo hacer en BMX requirieron cientos de intentos en una MTB.

Sí. Supongo que eso es otra cosa que me gusta de esti: es casi como aprender a montar de nuevo. La habilidad básica está ahí, por lo que es simplemente transferirla y descubrir cómo mover esa bicicleta y esa técnica. Definitivamente es más difícil maniobrar con una bicicleta más grande en comparación con mi BMX: un 360 en mi BMX es bastante fácil, pero si intentas hacerlo en una bicicleta de montaña, es tan grande, estás trabajando con suspensión, engranajes y frenos ... es un juego totalmente diferente, pero me encanta.

¿Cómo fue la grabación comparada con tus otros proyectos?

El barro de Gales fue muy distinto a los proyectos anteriores de Kriss

Algunos días deseaba estar en algún lugar caliente filmando, y no en un pozo de barro en Gales. Tuvimos mucha suerte con el clima, pero no estoy acostumbrado a montar bajo la lluvia o en mojado, nunca haré eso en una BMX. Pero es un video de mountain bike llamado Out of Season, así que estaba montando en un clima bastante descuidado y horrible. Fue bastante complicado.

¿Tuviste que prepararte de una manera diferente a cómo lo hubieras hecho para realiza run proyecto de BMX?

Kriss se presionó a sí mismo para tener éxito

Me presioné porque era la primera vez que Red Bull creía en mi como rider de mountain bike y me respaldaba por completo con un proyecto. Estoy acostumbrado al BMX, pero esta es una olla de completamente diferente y ¿qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Va a afectar proyectos futuros?

Sin embargo, tan pronto como estoy en un proyecto y en mi bicicleta, mentalmente no importa si es BMX o MTB, sé con certeza que lo voy a dar todo. De alguna manera lo superé y las cosas empezaron a funcionar. No hay mejor sensación que conseguir un truco y salirse con la tuya y verlo con los chicos y que todos se vuelvan locos. Ese es la adrenalina que siempre estoy persiguiendo, por eso lo hago.

La grabación no salió 100% según lo planeado y te lesionaste bastante. ¿Qué sucedió?

El roof drop había estado en su mente toda la semana

Era el penúltimo día, todo iba casi demasiado bien. Dejé el drop del techo para el final de la semana pensando que si pasaba algo, debería haber obtenido videos de las otras cosas. Era una de las cosas por las que me había estado estresando toda la semana. Sabía que si me estrellaba me iba a doler.

No me di cuenta que me había roto una costilla. La adrenalina estaba a tope. Kriss Kyle

Podría haber sido mucho peor y tuve mucha suerte. De alguna manera me las arreglé para pasar por alto todos los tocones de árboles que estaban allí, creo que quedé a centímetros de golpearme la espalda con uno.

¿Estabas nervioso al intentar ese truco de nuevo a pesar de una caída tan grande?

Intentó saltar el techo tres veces, a pesar de tener una costilla rota.

Si no puedo imaginarme haciéndolo en mi cabeza, nunca lo intentaré porque sé con certeza que es cuando te haces daño. Definitivamente podía imaginarme esto, y podía imaginarme todo funcionando. Hice eso en mi costilla y pensé: "Lo tengo la próxima vez, sé que lo tengo". Volví a intentarlo. Se trata de mirarlo unas cuantas veces y luego decir "chicos, allá voy". Incluso si no quiero ir, estoy poniendo mi cuerpo en piloto automático y me voy por ese techo. No hay dos formas de hacerlo.

Intento superar el miedo empujándome hasta mi límite absoluto Kriss Kyle Me gustaría pensar que con mi habilidad para pilotar durante los últimos 18 años, por lo general soy bastante bueno para bajarme de la bicicleta y alejarme de algo. Confío en eso, pensando "si algo sale mal, con suerte podré salir adelante o alejarme de ello" solo con los años de experiencia. Trato de quedarme en blanco y ponerme en piloto automático o simplemente imaginarme chocando los cinco con los muchachos en el fondo. Tuviste que pausar la grabación para recuperarte de tu costilla rota. ¿Fue una decisión difícil?

La pausa forzada hizo que Kriss tuviera más ganas de terminar el proyecto.

Todo el mundo sabe lo basura que fue el año pasado. Pensé que iba a terminarlo por lo alto porque estaba muy cerca de terminar el video, pero sufrí ese accidente.

No fue la mejor manera de terminar el año, así que estaba desanimado por eso, pero me alegro de que haya sucedido cuando miro hacia atrás. Había hecho todo lo que me había propuesto hacer, aparte de una gran cosa, que era el backflip footplant. Tenía tantas ganas de volver allí y terminarlo y hacer un trabajo aún mejor que el que habría hecho si no me hubiera roto la costilla.

Las cosas pasan por una razón, y fue bueno llegar allí y finalmente terminarlo. Me sentí realmente aliviado porque por un momento pareció que nunca terminaría.

¿Cuál es tu truco o sección favorita del edit?

El backflip footplant combina dos de os trucos favoritos de Kriss

Probablemente sea el backflip footplant porque nadie realmente ha hecho eso en este tipo de bicicletas. Es algo que he hecho en mi BMX y tenía muchas ganas de hacerlo en la mountain bike. Fue una lucha porque la bici es muy grande. La bici recibió una paliza y rompí mi eje delantero intentándolo también. El sol se estaba poniendo y sabía que era ahora o nunca. Me aferré a mi bicicleta y de alguna manera lo conseguimos.

¿Es este el comienzo de más proyectos con ruedas grandes?