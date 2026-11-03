Kuwait Major: los mejores momentos de un torneo clave del Premier Padel

El Kuwait Major Premier Padel 2026 nos dejó un fin de semana lleno de emoción: Gemma Triay y Delfi Brea remontaron un set en contra para llevarse el título femenino, mientras que Arturo Coello y Agustín Tapia se aseguraron su cuarta temporada consecutiva como número uno del mundo en la categoría masculina.

En The Arena Kuwait, ambas finales tuvieron importantes repercusiones en la clasificación: Triay y Brea reforzaron su posición en lo más alto de la clasificación femenina, y Coello y Tapia se hicieron con su decimotercer título de la temporada. Aquí tienes los mejores momentos de un torneo memorable antes de que el circuito ponga rumbo a Dubái.

01 Mira los mejores momentos del Kuwait Major

Revive los mejores momentos del Premier Padel Kuwait Major, incluida la emocionante final femenina y la actuación dominante de Coello y Tapia en la final masculina, con los momentos destacados oficiales que estarán disponibles muy pronto en Red Bull TV. Mientras tanto, vuelve a ver las finales al completo:

Final – Kuwait Major Premier Padel ¿Quién se llevó la gloria en el Kuwait Major Premier Padel? Revive la final del torneo y descubre qué parejas fueron las campeonas.

02 Lo más destacado

Juan Tello was one half of the surprise pair of the tournament © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ganadoras del torneo femenino : Gemma Triay y Delfina Brea derrotaron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 3-6, 6-1 y 6-1.

Ganadores masculinos : Arturo Coello y Agustín Tapia vencieron a Juan Tello y Maximiliano Arce por 6-1 y 6-1.

Momento clave : Triay y Brea se recuperaron tras perder el primer set y se hicieron con su séptimo título de la temporada 2026.

La revelación del torneo : Los novenos cabezas de serie, Juan Tello y Maximiliano Arce, alcanzaron su primera final juntos tras superar varios retos difíciles por el camino.

Por qué es importante : Coello y Tapia se aseguraron su cuarta temporada consecutiva como número uno del mundo en la categoría masculina, mientras que Triay y Brea reforzaron sus opciones de revalidar el primer puesto en la categoría femenina.

Próxima parada : Dubai P1, del 8 al 15 de noviembre de 2026.

03 Resultados del Kuwait Major

Tapia and Coello sealed the world number-one title again © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Final femenina : Triay y Brea protagonizaron una magnífica remontada para derrotar a las terceras cabezas de serie, Sánchez y Ustero, y hacerse con el título del Major de Kuwait. Las primeras cabezas de serie tuvieron dificultades al principio contra sus rivales, perdiendo el primer set por 6-3. Sin embargo, se recompusieron de forma brillante, mejoraron su juego de globos y tomaron el control del partido para ganar los dos siguientes sets por 6-1 y 6-1 en 1 h 57 m. La victoria les dio a la pareja su séptimo título Premier Padel de 2026 y reforzó su posición en lo más alto de la FIP Race femenina.

Final masculina : Coello y Tapia ofrecieron una actuación dominante para derrotar a Tello y Arce en la final masculina y asegurarse así que volverán a terminar la temporada en lo más alto del ranking mundial. Los cabezas de serie mantuvieron el control absoluto durante todo el torneo y mantuvieron esa racha en la final del sábado. Coello estuvo especialmente dominante en la red mientras la pareja se alzaba con una victoria por 6-1 y 6-1 en solo 56 minutos. Para Tello y Arce, llegar a la final ya fue un logro importante de por sí, ya que los novenos cabezas de serie disputaban por primera vez juntos una final de un torneo Premier Padel.

04 Lo más destacado del torneo Kuwait Major

Delfina Brea and Gemma Triay are in a strong position to retain top spot © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La remontada de Triay y Brea : Tras perder el primer set por 6-3 ante Sánchez y Ustero, las cabezas de serie número uno respondieron con dos sets consecutivos por 6-1 para hacerse con el título femenino.

Una semifinal femenina de maratón : Sánchez y Ustero se recuperaron tras perder el primer set por 6-4 ante Bea González y Paula Josemaría, antes de ganar dos tie-breaks consecutivos, 7-6 (7-5) y 7-6 (7-4), en una batalla de 3 h 44 m.

Otra epopeya para Triay y Brea : las futuras campeonas tuvieron que darlo todo en su semifinal contra Claudia Fernández y Martina Calvo, y acabaron ganando por 6-4, 2-6 y 7-6 (7-3) tras tres horas y siete minutos.

El gran avance de Tello y Arce : Los novenos cabezas de serie aprovecharon la lesión y la retirada de Alejandro Galán junto a Fede Chingotto, y protagonizaron una brillante racha que les llevó a su primera final juntos tras dos duros partidos a tres sets al comienzo de la semana.

Coello y Tapia cierran el torneo por todo lo alto : Los números uno del mundo en la categoría masculina dominaron a Tello y Arce por 6-1 y 6-1 para hacerse con otro título y confirmar su liderato en la clasificación por cuarto año consecutivo.

05 Jugadores y parejas que destacaron (y por qué)

Delf Brea

Delfina Brea played a crucial role once again © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Brea desempeñó un papel crucial en la remontada de las campeonas femeninas frente a Sánchez y Ustero. Su séptimo título de la temporada demostró la solidez de su pareja, mientras que Brea destacó la importancia de todo el equipo que hay detrás de su éxito.

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Gemma Triay

Triay siguió consolidando su extraordinaria carrera al conseguir su 59.º título y convertirse en la jugadora más laureada de la historia del pádel femenino. Su remontada junto a Brea también reforzó su posición en la lucha por terminar la temporada como número uno del mundo por segundo año consecutivo.

Juan Tello y Maximiliano Arce

Maximiliano Arce reached his first-ever Premier Padel final © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Los novenos cabezas de serie fueron una de las historias más destacadas del torneo masculino, ya que alcanzaron su primera final juntos a pesar de enfrentarse a dos partidos difíciles a tres sets a principios de semana. Su trayectoria hasta la final fue un gran logro para ambos compañeros.

Arturo Coello y Agustín Tapia

Los números uno del mundo en la categoría masculina volvieron a demostrar su dominio, ganando su decimotercer título de la temporada sin ceder ni un solo set en su camino hacia la final. Su victoria confirmó un cuarto año consecutivo en lo más alto de la clasificación masculina y prolongó una campaña excepcional.

06 Qué significa esto para la temporada de Premier Padel

Sánchez and Ustero are the closest challengers to Brea and Triay © Premier Padel/Red Bull Content Pool

El Kuwait Major podría resultar decisivo a la hora de determinar la clasificación final de la temporada 2026 de Premier Padel.

En el cuadro femenino, Triay y Brea lograron una victoria de enorme importancia sobre sus rivales más directas, Sánchez y Ustero. Su triunfo amplió su ventaja en la FIP Race a 2.780 puntos, con 4.500 aún en juego en los tres últimos torneos del año. El resultado las coloca en una posición muy sólida para terminar como número uno del mundo por segunda temporada consecutiva.

Para Coello y Tapia, la situación fue aún más decisiva. Su victoria les aseguró el número uno masculino por cuarto año consecutivo, sumando otro gran logro a una temporada en la que ya han conseguido 13 títulos.

A la pareja aún le quedan tres oportunidades para igualar o superar su récord de 14 títulos en un solo año. Con el P1 de Dubái, el Major de México y las Finales de Barcelona aún por disputar, la recta final de la temporada promete mucha emoción, sobre todo en la lucha por el primer puesto del ranking femenino.

07 Dónde ver los partidos completos y las repeticiones

Ve la repetición del Kuwait Major 2026 en Red Bull TV , donde los cuartos de final, las semifinales y las finales se retransmiten en directo y están disponibles para verlas de nuevo a la carta.

Semifinales – Kuwait Major Premier Padel La tensión está por las nubes en Kuwait, ya que las semifinales traen otra batalla intensa por el dominio del pádel mundial.

08 Próxima cita: Dubai P1

Tras una semana de descanso, el circuito Premier Padel vuelve con el Dubai P1 del 8 al 15 de noviembre de 2026.

El torneo ofrece a los mejores jugadores otra oportunidad de coger impulso a medida que la temporada 2026 se acerca a su fin.

Torneo : Dubai P1

Fechas : del 8 al 15 de noviembre de 2026

Lugar : Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Categoría del torneo : P1

Con tres eventos más por disputar tras el de Kuwait, la recta final de la temporada será especialmente importante para los jugadores que luchan por los primeros puestos en la FIP Race.

09 Preguntas frecuentes sobre el Premier Padel Kuwait Major

Preguntas frecuentes sobre el Kuwait Major Premier Padel ¿Quién ganó el Kuwait Major Premier Padel? Gemma Triay y Delfina Brea se llevaron el título femenino tras derrotar a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 3-6, 6-1 y 6-1. Arturo Coello y Agustín Tapia se llevaron el título masculino tras vencer a Juan Tello y Maximiliano Arce por 6-1 y 6-1. ¿Dónde se disputó el Kuwait Major? El Kuwait Major 2026 se celebró en The Arena Kuwait, en Kuwait. ¿Qué significa «Major» en Premier Padel? Un «Major» es uno de los torneos más prestigiosos del calendario de Premier Padel y ofrece algunos de los puntos de ranking más altos de la temporada. ¿Dónde puedo ver los momentos destacados de Premier Padel? Puedes ver la repetición del Kuwait Major y los momentos destacados del torneo en Red Bull TV . Premier Padel también ofrece información sobre el torneo, horarios y resultados en su página web oficial. ¿Cuál es el próximo torneo después del Kuwait Major? El próximo torneo de Premier Padel que aparece en el informe de eventos es el Dubai P1, que se celebra del 8 al 15 de noviembre de 2026.