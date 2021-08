El baile se puede percibir como una simple reacción inconsciente del cuerpo al sonido, pero Jay Musodi sabe que es algo mucho más profundo que un mero movimiento de caderas. Sabe que la danza tiene el poder de conectar a los seres humanos y no solo a los que están en ese momento en la misma pista de baile. Es un lenguaje no verbal que tiene el poder de trascender generaciones y empoderar a la gente.

