Está claro que en una carrera de esta magnitud el factor suerte siempre entra a escena, pero con los métodos y las herramientas adecuados para hacer frente a sus agotadoras etapas y la experiencia adquirida para oler sus trampas siempre te da ese plus para no estar tan a merced del azar.

está afrontando su octavo Dakar y ya tiene la experiencia suficiente como para mostrar sus cartas y ensañarnos que ser un as en el volante no es suficiente para ganar en los

Comer bien es muy importante, sobre todo el desayuno. Es la comida más importante del día, porque las etapas son tan largas que solo podemos desayunar y cenar. El primero es el que más disfruto y me encanta llevarme mis cositas de España como aceite de oliva, aguacates y café. Es básico salir por la mañana bien hidratados y durante la etapa beber poco y repetidas veces para no tener que parar demasiadas veces para hacer tus necesidades.

El descanso es súper importante en una carrera tan larga como el Dakar. El mejor consejo que me han dado para afrontar esta carrera es que ‘cuando puedas come y cuando puedas duerme’ y yo siempre intento llevarlo a rajatabla. Con tantos días de carrera el cansancio se va acumulando y al final te pasa factura, por lo que es importante desde el primer día ser conscientes de encontrar cualquier momento para descansar. Nunca sabes si al día siguiente vas a poder hacerlo…

Tengo una anécdota bastante graciosa cuando me rompí la espalda en Rally de Kazajistán hace dos años. Nunca sentí tanto dolor como entonces incluso me dejó sin respiración durante un periodo de tiempo.

