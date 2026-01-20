Scotty James y Eileen Gu hacen historia en el Laax Open

En su 11ª edición, el Laax Open 2026 ofreció a los competidores unas condiciones meteorológicas terribles. Con fuertes vientos, los corredores tuvieron problemas con su velocidad. No obstante, unos 250 atletas internacionales se presentaron para darlo todo. Para muchos, ésta fue una de las últimas oportunidades de clasificarse o afinar la forma para los Juegos de Invierno de 2026.

Mira la repetición de la prueba de Snowboard Slopestyle:

Snowboard Slopestyle Men's Finals by The Bomb Hole Top snowboarders hit the Laax Open slopestyle competition as Chris Grenier delivers off-the-cuff commentary.

01 Snowboard slopestyle: Grandes trucos y puntuaciones ajustadas en el Open de Laax

En la prueba femenina de slopestyle de snowboard del Laax Open 2026, la japonesa Kokomo Murase desafió las condiciones ventosas y ganó el título con una puntuación de 77,55 puntos, subiendo a lo más alto del podio en la prueba de la Copa del Mundo de la FIS. La estadounidense Lily Dhawornvej terminó segunda con 71,18 puntos, mientras que la austriaca Anna Gasser completó el podio en tercera posición con 69,70 puntos.

Precisión, potencia y estilo: Su Yiming en el aire © Frederik Kalbermatten / Red Bull Content Pool

El rider francés Romain Allemand realizó una actuación sobresaliente para hacerse con la victoria en la final masculina de slopestyle de snowboard, poniendo fin a una larga sequía de victorias francesas en la Copa del Mundo de slopestyle. Alcanzó la mejor puntuación del recorrido para imponerse a la competencia. El japonés Yuto Kimura terminó segundo, y el chino Su Yiming -uno de los favoritos y mejor clasificado- también realizó una gran actuación, situándose finalmente entre los mejores competidores.

Snowboard slopestyle femenino:

Murase Kokomo (JPN) 77,55 Lily Dhawornvej (EEUU) 71,18 Anna Gasser (AUT) 69,70

Snowboard slopestyle masculino:

Romain Allemand (FRA) 86,70 Yuto Kimura (JPN) 81,95 Su Yiming (CHN) 76,10

02 Halfpipe de snowboard: Scotty James, fabuloso por su quinto oro en Laax

El héroe australiano del halfpipe , Scotty James , volvió a hacer estallar el halfpipe con una segunda bajada bajo las luces de Laax que fue sin duda una de las mejores que ha hecho nunca.

Después de conseguir un 84,00 en su primera bajada que le habría dado la victoria, el joven de 31 años arrasó a un grupo de talla mundial en su segunda bajada con un clásico instantáneo en el que consiguió su Switch Backside Double Cork 1440 Mute por segunda vez en su vida. Nadie tuvo ninguna oportunidad de hacerle frente, y los 98,75 puntos que le otorgaron los jueces reflejaron el nivel de su pilotaje. Ya son cinco los títulos del Open de Laax en manos de James, y no parece que nadie vaya a ganarle pronto.

Scotty James destrozando el halfpipe © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Detrás de James, otros compatriotas ocuparon los otros dos puestos del podio. El neozelandés Campbell Ives Melville se recuperó de un flojo 41,00 en su primer intento para ser el único otro corredor que superó los 90 puntos en la final, tras conseguir 91,00 en su segundo intento y hacerse con la plata. El australiano Valentino Guseli , compatriota de James, logró un sólido 80,25 en su primer intento y se colocó tercero sin ni siquiera tener que hacer su segundo intento.

La coreana Gaon Choi ganó la competición femenina con un dominio similar. Al igual que James en la final masculina, Choi realizó un segundo ejercicio que hizo volar a sus competidoras por los aires, con un Backside 900 Stalefish y un Frontside 1080 Melon, y obtuvo una puntuación de 92,50 puntos. Nadie más se acercó siquiera a los 90 puntos.

La segunda clasificada fue la japonesa Rise Kudo, que con otro gran segundo intento se aupó a lo más alto del podio con 82,75 puntos, mientras que la china Cai Xuetong completó el podio con 75,25 puntos en su primer y único intento.

Halfpipe de snowboard femenino:

Gaon Choi (KOR) 92,50 Rise Kudo (JPN) 82,75 Cai Xuetong (CHN) 75,25

Snowboard halfpipe masculino:

Scotty James (AUS) 98,75 Campbell Ives Melville (NZL) 91,00 Valentino Guseli (AUS) 80,25

03 Esquí libre slopestyle: Eileen Gu domina y establece un nuevo récord de victorias en la Copa del Mundo de Esquí Libre

Hubo un déjà vu en la final de Freeski Slopestyle, ya que tanto Eileen Gu como Birk Ruud repitieron sus actuaciones ganadoras de 2025, y Ruud de hecho consiguió un triplete de victorias en el Open de Laax tras ganar también en 2024.

Lo único sorprendente de la victoria de Gu en la final femenina fue lo fácil que lo hizo parecer la superestrella china. Consiguió la victoria en la primera ronda con una elegante carrera que incluyó un Doble Corcho Izquierdo 1080 Contundente y obtuvo 85,13 puntos. Esto dejó al resto de competidoras muy atrás. La estadounidense Marin Hamill se hizo con el segundo puesto gracias a otro gran primer recorrido en el que obtuvo 71,38 puntos, mientras que la austriaca Lara Wolf mejoró enormemente en su segundo recorrido y se colocó tercera.

Otra victoria en el Laax Open también marcó un gran hito en la increíble carrera de Gu: su vigésima victoria en la Copa del Mundo FIS. Con ello, ya es oficialmente la poseedora del récord de victorias en la historia de la Copa del Mundo de Esquí Libre, tanto masculino como femenino, ¡y sólo tiene 22 años!

Las cosas estuvieron mucho más reñidas en la final masculina, en la que un único punto separó a Birk Ruud y Matěj Švancer . Al final se decantó del lado de Ruud, dando al noruego, amante del Laax, su tercera victoria consecutiva aquí.

Pisando fuerte en el glaciar Stubai © Syo van Vliet / Red Bull Content Pool

Ruud impresionó con un primer recorrido técnico y limpio, que incluyó un doble corcho 1620 romo con cambio a la izquierda, y terminó con 85,08 puntos. Sin embargo, Švancer se mostró igual de fluido y también realizó un primer descenso casi perfecto para terminar con 84,08 puntos de los jueces. Como ninguno de los dos esquiadores pudo mejorar su puntuación en sus segundas bajadas, ese único punto decidió la competición a favor de Ruud, mientras que el canadiense Evan McEachran completó el podio.

Estilo libre femenino:

Eileen Gu (CHN) 85,13 Marin Hamill (USA) 71,38 Lara Wolf (AUT) 67,85

Esquí libre slopestyle masculino:

Birk Ruud (NOR) 85,08 Matěj Švancer (AUT) 84,08 Evan McEachran (CAN) 82,70