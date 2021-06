Laia Sanz: El gen del ‘culo inquieto’

Por supuesto, Laia no tardó en elogiar la confianza que Carlos Sainz depositó en ella y así como la importancia de este paso en su carrera. “Los coches siempre me han llamado mucho la atención y al lado de Carlos estoy segura de que voy a aprender muchísimo”, destacó la de Corbera de Llobregat. Pero antes de disputar la primera cita de la Extreme E,

Y en efecto, ocho años después, Laia vuelve a ponerse las mallas para competir con una GasGas TXT GP 300 con la que lleva ya unos meses preparándose para minimizar el tiempo alejada de esta modalidad. “Volver al trial era algo que me había pasado por la cabeza varias veces, pero no había tenido la oportunidad. Ahora con GasGas es perfecto, porque es una marca con una gran variedad de motos, incluidas las de trial, así que poder aprovecharlo me hace mucha ilusión”.

