Así se convirtió Laia Sanz en una leyenda del Rally Dakar

no se andaba con chiquitas cuando, a la edad de 16 años, comunicó en una reunión de leyendas del Rally Dakar su ambición de enfrentarse al reto definitivo del rally raid. A la joven motociclista española de Corbera de Llobregat, cerca de Barcelona, le dijeron que se olvidara. El Dakar no era para ella, le dijeron. Pero el incidente no hizo más que envalentonar a Sanz, que por entonces ya era campeona del mundo de trial femenino.

Al principio, Sanz no se sentía fuera de lugar en compañía de chicos, aunque más tarde, su padre le contó que había bastantes problemas con los padres de algunos de los chicos. Los padres decían a sus hijos que el resultado no era importante mientras le ganaran.

Al principio, Sanz no se sentía fuera de lugar en compañía de chicos, aunque más tarde, su padre le contó que había bastantes problemas con los padres de algunos de los chicos. Los padres decían a sus hijos que el resultado no era importante mientras le ganaran.

Al principio, Sanz no se sentía fuera de lugar en compañía de chicos, aunque más tarde, su padre le contó que había bastantes problemas con los padres de algunos de los chicos. Los padres decían a sus hijos que el resultado no era importante mientras le ganaran.

Sanz tiene cuidado de no caerse. Cree que algunos pilotos siempre van más allá de su límite, pero eso rara vez da resultado: “Correr en el desierto es peligroso porque nunca sabes lo que hay detrás de la cima de las dunas. Yo también me caigo, porque este deporte es imprevisible, pero desde luego me caigo menos, ya que conozco mis límites”.

Sanz tiene cuidado de no caerse. Cree que algunos pilotos siempre van más allá de su límite, pero eso rara vez da resultado: “Correr en el desierto es peligroso porque nunca sabes lo que hay detrás de la cima de las dunas. Yo también me caigo, porque este deporte es imprevisible, pero desde luego me caigo menos, ya que conozco mis límites”.

Sanz tiene cuidado de no caerse. Cree que algunos pilotos siempre van más allá de su límite, pero eso rara vez da resultado: “Correr en el desierto es peligroso porque nunca sabes lo que hay detrás de la cima de las dunas. Yo también me caigo, porque este deporte es imprevisible, pero desde luego me caigo menos, ya que conozco mis límites”.