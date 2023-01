Recordemos que la propia Laia Sanz sacó en 2016 un libro biográfico que lleva el mismo nombre que el documental. Así que nos preguntamos, ¿qué puede contarnos ahora nuestra protagonista en el nuevo documental? ¿Por qué deberíamos verlo? Laia se sincera comentándonos que “ muestra muy bien mi carrera deportiva y por todo lo que he pasado y luchado para escribir mi nombre en un mundo de hombres . Refleja con profundidad mi vida personal y las enfermedades que he tenido que superar para seguir adelante”.

Recordemos que la propia Laia Sanz sacó en 2016 un libro biográfico que lleva el mismo nombre que el documental. Así que nos preguntamos, ¿qué puede contarnos ahora nuestra protagonista en el nuevo documental? ¿Por qué deberíamos verlo? Laia se sincera comentándonos que “ muestra muy bien mi carrera deportiva y por todo lo que he pasado y luchado para escribir mi nombre en un mundo de hombres . Refleja con profundidad mi vida personal y las enfermedades que he tenido que superar para seguir adelante”.