Laia Sanz emprende un nuevo y apasionante viaje en el Dakar

La noticia saltaba a mediados de noviembre. Tras 11 participaciones en la categoría de motos, Laia Sanz , la mujer más laureada de los deportes de motor, confirmaba su debut en coches en el Rally Dakar .

Sinceramente, la primicia no nos cogió por sorpresa. Hacía tiempo, mucho más tiempo del que imaginamos, que Laia tenía en mente correr el Dakar en coche y, a lo largo de todo este año, ha ido atando cabos para correr al volante de un MINI ALL4 Racing bajo la potente estructura X-raid.

Si bien la española no ha dejado de crecer en el mundo de los rally raid , convirtiéndose en la única mujer que ha logrado acabar novena absoluta (2015) en la categoría de motos, y la única entre los pilotos españoles que ha terminado sus 11 participaciones seguidas, afrontará está nueva edición del Dakar sin saber con exactitud que cartas jugar. Pero, sabemos que la de Corbera de Llobregat siempre escapa de la zona de confort y según sus propias palabras “era el momento de hacer un cambio”.

Aprovechando los pocos días de descanso que está teniendo este año, nos pusimos en contacto con ella para que nos contará su ajetreada y exitosa temporada que ya despedimos y como afrontará su primer Rally Dakar en coche.

Tras 11 años en el Dakar en moto, Laia emprende una nueva aventura © Marian Chytka / Red Bull Content Pool

No tenía el físico y la técnica para afrontar con garantías el mundial de trial y enduro. Laia Sanz

Además de tus gestas en el rally raid, esta temporada has alcanzado la cifra de 20 títulos mundiales, 14 de trial femenino y 6 de enduro femenino. ¡Qué locura!

Hoy en día, aún no sé por qué me metí en tantos jardines. La verdad es que ha habido momentos en que me he arrepentido. Este año, con las carreras de rallies y los mundiales de trial y enduro no he tenido vida a parte de las carreras.

Venia de un par de años muy complicados; primero con una mononucleosis, luego la Fiebre Q y el año pasado el Lyme, y arrancaba esta temporada totalmente sana y con ganas de comerme el mundo. Eso, y el hecho de que empezaba una nueva etapa con GasGas, era perfecto para retomar el mundial de trial, una especialidad que echaba de menos y que tenía ganas de retomar. ¡Y por qué no! El enduro, también.

¿Esperabas vencer los dos mundiales tras casi una década fuera del deporte?

No. Obviamente salía a ganar, pero alcanzar un nuevo título lo veía muy difícil. No tenía el físico y la técnica para afrontar con garantías ambos campeonatos debido a la falta de entrenamiento por las enfermedades y, además, las chicas, bastante más jóvenes que yo, se mostraron tremendamente competitivas.

Ser una referencia para las demás deportistas la razón por la que me siento más orgullosa. Laia Sanz

Laia y su copiloto Maurizio Gerini fueron sobre dunas mejor de lo esperado © Hail

Fue muy duro psicológicamente porque mi cuerpo no respondía como quería. Hacía muchos años que no sufría tanto, de nervios, presión... Pero al final logré ambos títulos y creo sinceramente que me los merezco después de todo lo que he sufrido en los últimos años.

Me voy haciendo mayor y soy cada vez más consciente de que ahora el Dakar es más rápido y más peligroso Laia Sanz

¿Compartes con nosotros que has abierto un camino para que las mujeres sean más competitivas?

Estoy convencida. Es la razón por la que me siento más orgullosa, incluso más que todos los títulos que he ganado a lo largo de mi carrera deportiva. Ser pionera en el mundo de los deportes de motor es algo que me enorgullece. En mis inicios, durante los ’90, era el bicho raro que competía contra los chicos y creaba malestar en la gran mayoría de ellos cuando les vencía. Desde entonces, y aunque aún hay reticencias, he abierto un camino donde las mujeres tienen acceso a cualquier deporte de motor sin que las miren de reojo.

Lo cierto es que no fue una sorpresa tu anuncio sobre tu participación en el Dakar 2022 en la categoría de coches. Pero muchos nos preguntamos si has dejado definitivamente el mundo de las dos ruedas…

No, en absoluto. Solo he dejado de correr en moto en el Dakar. Llevó once años consecutivos corriendo en la carrera y los dos últimos han sido demasiado duros por el tema de salud. Además, me voy haciendo mayor y soy cada vez más consciente de que ahora el Dakar es más rápido y más peligroso. Seguro que lo echaré de menos, pero ha sido el momento ideal para pasarme a las cuatro ruedas.

El italiano Fabrizio Gereni será la sombra de Sanz en el Dakar 2022 © Marian Chytka / Red Bull Content Pool

Correr al lado de Carlos Sainz en el Extreme E ha sido una auténtica masterclass. Laia Sanz

Por otro lado, aún sigo en GasGas y después del rally hablaré con ellos para ver que planes tienen en mente. Sin embargo, todavía no sé qué campeonatos o pruebas haremos juntos, todo dependerá de los próximos calendarios y de mi prioridad en las competiciones en coche. Pero sí sé que volveré a correr en el Extreme E el próximo año.

La Extreme E habrá sido una experiencia irrepetible y más con Carlos Sainz de compañero de equipo.

¡Una experiencia muy chula! Aunque el final de temporada me ha dejado un sabor agridulce. Creo que hemos tenido muy mala suerte en temas mecánicos y eso nos ha alejado de la victoria. No obstante, he podio sumar un buen puñado de kilómetros y con uno de los más grandes del deporte de motor, Carlos Sainz . Cada carrera ha su lado ha sido como una auténtica masterclass. He aprendido muchísimo a su lado pese a que solo competíamos durante los fines de semana. Muy agradecida.

Hasta la fecha, has participado en varios rallies en coche. ¿Cuál crees que, de todos ellos, te ha aportado un mayor conocimiento al volante?

¡Todos! (risas). No es que haya participado en muchos, pero tanto la Baja Dubai, como el Andalucía Rally y finalmente el Hail Rally han sido vitales para poder adquirir experiencia al volante.

En Dubai, tuve un gran bautismo con Lucas Cruz de copiloto en un buggy Can-Am y finalizamos cuartos en la categoría T4. En Andalucía, y esta vez acompañada por Dani Oliveras, llegamos hasta la séptima plaza en la clase T1 y fue allí cuando realmente supe que correr en el Dakar no era una idea descabellada. Pero me quedo con el Rally Hail en cuanto a preparación del coche y experiencia, ya que hemos pisado un terreno muy parecido al Rally Dakar.

El primer Dakar en coche supone un reto muy grande para Laia Sanz © Marian Chytka / Red Bull Content Pool

Nuestro mayor objetivo en el Dakar 2022 tiene que ser aprender, divertirnos y llegar sanos y salvos a la meta final Laia Sanz

¿Qué esperas de tu primera participación del Dakar, dejando de lado sumar experiencia y kilómetros de aprendizaje?

Estoy bastante sorprendida de lo bien que se nos dio en Hail a mí y a Maurizio Gerini, el ‘copi’ que me acompañara en esta nueva y emocionante aventura. Obviamente, hubo fallos, los normales cuando empiezas; pero sí es cierto que sobre dunas fuimos mejor de lo esperado. Estuvimos cerca de los pilotos que están bastante delante en el Dakar y eso nos anima y nos hace ver que, sin no nos volvemos locos, podemos hacer una buena carrera.

Mi primer Dakar en coche supone un reto muy grande y me hace muchísima ilusión. Pero soy consciente que hay muchas incógnitas en esta nueva aventura y no lo tengo todo tan controlado como los últimos años en moto, así que debemos ser prudentes y tener los pies en el suelo. Nuestro mayor objetivo tiene que ser aprender, divertirnos y llegar sanos y salvos a la meta final sin falte el sello de identidad que tan lejos me ha llevado.