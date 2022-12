Ha empezado la cuenta atrás para que arranque la 45a edición del Rally Dakar . Un nuevo desafío que volverá a celebrarse por cuarta vez en Arabia Saudí y tanto equipos como pilotos miran con recelo por ser, según David Castera -Director de Carrera- , el más exigente desde su llegada al país arábico.

Hoy, de entre sus grandes protagonistas, nos centramos en dos leyendas de los rally raid , Carlos Sainz y Laia Sanz . A pesar de que sus inicios fueron en otras disciplinas del mundo del motor, el destino hizo que sus caminos se encontraran hace exactamente un par de años con el nacimiento de un nuevo campeonato: la Extreme E . Una competición que destacó por ser la primera en el mundo del motor que unía los conceptos de lucha climática, movilidad sostenible e igualdad de género.

La Extreme E es una masterclass para Laia Sanz © Red Bull Content Pool

Por aquel entonces, Laia prácticamente empezaba de cero en las cuatro ruedas y el hecho de iniciar su nueva etapa deportiva formando equipo con Carlos Sainz era algo que no podía desaprovechar. “Estaba muy motivada e ilusionada, para mí fue un paso importante; los coches siempre me han llamado mucho la atención y al lado de Carlos sabía que iba a aprender muchísimo. A lo largo de los dos años que hemos estado compitiendo juntos en la Extreme E he recibido una auténtica masterclass. Imagínate empezar esta nueva etapa de mi carrera deportiva junto a una leyenda del automovilismo. Estoy aprendiendo a pasos agigantados, y encima bien”.

Y es que la catalana no empezó en un campeonato de barrio. Laia entró por la puerta grande compitiendo con pilotos de muy alto nivel. “Imagínate, prácticamente no había competido en coche y ¡ me vi corriendo contra Loeb , Al Attiyah , los hermanos Hansen o Kristoffersson ! Fue algo abrumador y no eran las condiciones más favorables para aprender, pero me apoyé en Carlos y no me quedó otra de ponerme las pilas”.

¡Vamos Laia! © Red Bull Content Pool

La evolución de Sanz en pocos meses fue espectacular. Esta temporada, en su segundo año en la Extreme E, ella y Carlos Sainz han logrado subir en el podio final a pesar de los altibajos. “ Estoy contenta porque este año he sido una de las chicas más rápidas y hemos logrado acabar la temporada en el podio . Gracias a Carlos he podido hacer una evolución rápida y lo mejor de todo es que aún me queda un largo camino por aprender y mejorar”.

Como bien dice la mejor deportista del deporte de motor de la historia, Carlos ha sido una pieza imprescindible para poder dar sus primeros pasos en la categoría de coches en los rally raid . Sin embargo, la de Corbera de Llobregat destaca que de entre todo lo aprendido con él, la parte de entender el funcionamiento del coche ha sido vital. “Carlos sigue siendo una pieza clave a la hora de saber poner a punto el coche. Es un obseso en que todo esté perfecto y eso me ha ido muy bien para saber gestionar este punto en concreto . El año pasado iba un poco perdida, bastante trabajo tenía solo en conducir, pero ahora me he vuelto más sensible al volante, entiendo el comportamiento del coche y sé qué hay que hacer para ponerlo a punto”.

Por otro lado, y siempre que tiene la oportunidad, Laia alaba el incesante trabajo de Carlos. “Es increíble que a su edad siga tan obsesionado en alcanzar la perfección. L a superación está en su ADN y eso, sin duda, me ha contagiado ”.

‘Sainz: Vivir para competir’, el documental que Laia no ha querido perderse

Hace poco más de un mes, Red Bull TV lanzó un documental sobre la carrera de Carlos Sainz, ‘Sainz: Vivir para Competir' . Una serie de seis capítulos producida por TBS en colaboración con Red Bull Media House, donde puedes conocer mucho más de cerca la carrera de este incombustible piloto a lo largo de sus 40 años en la máxima competición.

Y, obviamente, Laia no quiso perdérsela. “Aunque mi vida ha estado ligada al mundo de las dos ruedas, la carrera de Carlos siempre me ha interesado . No ha sido ahora que trabajamos juntos. Siempre he sido una apasionada de los rallies y Carlos ha sido un piloto que he admirado”. Aunque la parte preferida de la docuserie para nuestra protagonista es, sorprendentemente, cuando ‘El Matador’ corría en rallies. “Sí, ha sido la parte del documental que más me ha gustado. Pienso que fue la época dorada del Mundial de Rallies y ver su lucha contra pilotos tan emblemáticos como McRae, Kankkunen, Auriol o Makinen me ha abierto aún más los ojos sobre lo excepcional que es Carlos ”.

La complicidad entre las dos leyendas es mutua © Red Bull Content Pool

En el documental, la catalana también ve el respeto y la admiración que ha sentido Carlos a lo largo de su carrera. “Es un personaje muy respetado por todos, sin excepción. Hace poco fue votado como el mejor piloto de rallies de la historia y no ha sido precisamente por el número de títulos conseguidos. Más de 40 años compitiendo al más alto nivel mostrando respeto a sus rivales y recibiendo la admiración de todos ellos ”.

Y cuando le preguntamos si se ve compitiendo a los 60 años como Carlos, Laia es tajante. “¡Por qué no! Si tengo la oportunidad de hacerlo, encantada. Mientras el cuerpo aguante y me respete y tenga las herramientas para hacerlo me gustaría seguir compitiendo . Reconozco que, a veces, viajar tanto me satura, pero cuando paso largos periodos de tiempo en casa, echo de menos ir a las carreras. Soy joven, pero llevo más de 20 años sin parar de competir, por lo que también soy una veterana con ganas y la ambición y de alcanzar nuevos retos”.

Un nuevo y prometedor horizonte se abre frente Laia Sanz © Red Bull Content Pool

En ‘Sainz: Vivir para competir’, también vemos momentos de tensión y frustración, algo que debes tener bajo control para alcanzar tus objetivos. “ La única cosa que puedes sacar de los errores es aprender de ellos. Reconozco que cuando las cosas no salen bien me cabreo mucho, pero también tengo la capacidad de hacer borrón y cuenta nueva. Intento enfocarme en el siguiente reto y no mirar atrás”. Y, según Laia, ir con esta mentalidad en el Dakar es esencial para llegar a meta. “ En el Dakar es muy importante saber gestionar los fracasos. Es una carrera de eliminación en la que tu mayor rival eres tú mismo . Por suerte, he entendido muy bien este concepto y sé cómo gestionarlo. Y creo que es por eso por lo que he finalizado todas mis participaciones en el Dakar y he logrado posicionarme por delante de pilotos más rápidos que yo”.