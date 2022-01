Esta carta de Rayquaza es del set EX Deoxys. El precio de 18.000 euros siempre y cuando la tarjeta en perfecto estado, en inglés.

No solo los ganadores consiguen una tarjeta de premio en los grandes torneos Pokémon, sino que otros participantes también pueden hacerse con cartas. Una de las cartas de premio más valiosas es la Llave Maestra. Esta tarjeta promocional de L-P se distribuyó a los tres primeros jugadores de cada grupo de edad en el juego de cartas y a los cuatro primeros jugadores de cada grupo de edad en el torneo de videojuegos del Campeonato del Mundo de 2010. Dado a su rareza -solo hay un total de 17 ejemplares en circulación-, una de las raras Llaves ya ha sido subastada, ¡por casi 20.000 euros!

Muchas de las tarjetas mencionadas son premios otorgados a los ganadores de diferentes eventos. Cualquiera que quiera hacerse una idea de cómo se juega a las cartas coleccionables (en este caso Magic: The Gathering) a nivel competitivo debería echar un vistazo a