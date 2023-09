Allá por 2011, en el extremo sur de Texas, Snoop-D-O-Double-G trajo a sus Snoopadelics para una ‘battle of the ages’ contra el dúo electro/rock/funk de Austin Ghostland Observatory. Durante la ronda Takeover (

), Ghostland Observatory versionó Drop It Like It's Hot como si fuera una de las suyas. Tras la inolvidable versión de Snoop de Fame, de David Bowie, este fue un SoundClash con el que deberían medirse todos los demás.