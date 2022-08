El hábito no hace al monje, lo sabemos desde chiquititos. Las zapatillas tampoco al jugador de pádel... pero ayudan de la leche, por no hablar de que le alejan de un montón de problemas, principalmente lesiones. Si estás en el dique seco, no juegas. Y si no juegas, te aburres. Eso sí que no puede ser, así que mira a ver cuál de estas cinco te mola más.