Ponte al día con el mundo del drifting

A toda velocidad, deslizando el coche en las curvas con el volante completamente girado a la inversa, las ruedas delanteras apuntando lejos del vértice y el humo saliendo a borbotones de las traseras, el drifting es un espectáculo y una prueba de habilidad al volante. Su vertiente deportiva, en competiciones como Drift Masters, puede ser compleja, igual que su reglamento. Así que vamos a responder a algunas de las preguntas clave sobre este deporte.

01 Para empezar, ¿qué es exactamente el drifting?

El drifting es tan particular que no resulta fácil de definir, pero quizá la mejor forma de hacerlo es describirlo como como una conducción precisa en un derrape controlado. Dicho así, no suena demasiado emocionante, ¿verdad? Pero cuando entiendes que los pilotos han convertido en deporte aquello que más teme un conductor medio —perder el control—, todo cambia. En esencia, se trata de provocar sobreviraje para hacer que el coche trace las curvas de lado a alta velocidad, siempre bajo control total.

La esencia del drifting competitivo es rodar en parejas sobre un trazado específico, con el objetivo de demostrar la capacidad de controlar a la perfección un coche cruzado mientras se soporta la presión constante del rival.

Imagina que vas derrapando a unos 100 km/h, con la visibilidad casi nula por el humo de los neumáticos. El parachoques trasero roza un muro de hormigón. Estás a centímetros del coche que tienes delante. Eso es drifting profesional, y desde luego no es apto para cardíacos.

A diferencia de otras disciplinas del motor, ni los tiempos por vuelta ni la posición en pista determinan el resultado. En el drifting, los jueces valoran cuatro criterios principales —velocidad y fluidez, ángulo de derrape, trazada y estilo— para decidir quién gana cada batalla.

Dale al play al vídeo de abajo para entender mejor en qué consiste este espectacular deporte.

26 minutos El ABC del Drifting El piloto Dave Egan nos muestra todo lo que debes saber del drifting.

02 Entonces, ¿qué es Drift Masters?

Drift Masters (DM) es la liga de drifting más prestigiosa de Europa y, sin duda, una de las mejores del mundo. Aunque hoy es un proyecto internacional, la serie nació en Polonia, uno de los grandes epicentros del drifting. Arrancó en 2014 y ha conquistado tanto a los aficionados como a los mejores pilotos del continente gracias a sus escenarios poco habituales y a su altísimo nivel competitivo.

En 2024, Drift Masters se disputará a lo largo de seis rondas. Aquí puedes consultar el calendario completo:

RONDA FECHA PAÍS LOCALIZACIÓN RED BULL TV COVERTURA 1. 10–12 mayo España Circuit Ricardo Tomo Watch live 2. 15–16 junio Irlanda Mondello Park Watch live 3. 5–6 julio Finlandia Huvivaltio PowerPark Watch live 4. 2–3 agosto Letonia Bikernieki Circuit Watch live 5. 23–24 agosto Hungría Rabócsiring Mariapocs Watch live 6. 14–15 septiembre Polonia PGE Narodowy, Warsaw Watch live

44 minutos Red Bull Drift Masters Prepárate para la acción a todo gas mientras repasamos el evento de drifting más infame del mundo.

03 ¿Todo ese humo da puntos o no?

En absoluto. Ese humo blanco tan espectacular desde la grada o en las fotos no es más que un efecto secundario de rodar con sobreviraje controlado a alta velocidad. Lo que cuenta es el derrape, no cuánto humo generen los neumáticos. De hecho, ni siquiera deberíamos llamarlo humo: técnicamente es más bien una especie de niebla o polvo creado por la fricción del caucho contra el asfalto.

04 Si el tiempo no importa, ¿cómo se gana una prueba de drifting?

Ni la duración de la manga ni la posición al cruzar la meta deciden la victoria. Son únicamente los jueces quienes determinan quién gana cada duelo. Eso sí, la velocidad no es irrelevante: si dos pilotos completan el recorrido con la misma precisión, el que lo haga claramente más rápido tendrá ventaja. A los jueces no hay nada que les impresione más que ver a alguien conducir al límite de la física, con el acelerador a fondo y el freno prácticamente olvidado.

Conor Shanahan y Piotr Wiecek se baten en Irlanda © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Por eso, los jueces son clave en competiciones como Drift Masters. Ellos asignan los puntos en clasificación y, en las batallas finales por parejas, deciden quién avanza de ronda.

En la temporada 2024, los encargados de esa difícil tarea son leyendas del drifting como Kevin O’Connell, Vernon Zwaneveld y David Kalas.

05 ¿Cómo es un circuito típico de drifting?

A diferencia del rally o la F1, el drifting de alto nivel no necesita grandes infraestructuras ni circuitos ultramodernos para ofrecer espectáculo. Los trazados rara vez superan el kilómetro de longitud. Esto permite llevar la competición a lugares como estadios o simples aparcamientos, más allá de los circuitos tradicionales.

Los recorridos más largos favorecen velocidades más altas, como el famoso circuito de Biķernieki en Riga (Letonia), que DM visitará el 29 y 30 de julio. En cambio, los trazados más lentos facilitan que los pilotos rueden extremadamente cerca en las batallas, ya que las diferencias mecánicas se notan menos y el margen de seguridad necesario es menor. Esto se verá claramente en la final de temporada dentro del estadio nacional PGE Narodowy de Varsovia.

Elías Hountondji da gas en Riga © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Los trazados en Drift Masters y en el drifting en general comienzan con una zona de aceleración donde los pilotos lanzan el coche. A partir de una línea transversal marcada en el asfalto arranca la zona de drift, y desde ese punto hasta la meta el coche debe mantenerse en sobreviraje constante. Pero no basta con ir de lado: hay que seguir la trazada correcta, definida previamente por los jueces.

¿Cómo saben los pilotos por dónde deben pasar para cumplir los criterios? Aquí entran en juego las zonas internas, externas y los clipping points, o “clips”. Las zonas son áreas pintadas en el asfalto —a menudo señalizadas también con postes— que el piloto debe tocar con el coche.

Como su nombre indica, las zonas internas están en el interior de la curva y suelen ser más pequeñas, a menudo con forma cuadrada. El piloto debe alcanzarlas con la parte delantera del coche. Las externas están en el exterior del arco y suelen ser mucho más largas —a veces de varias decenas de metros—, y su límite suele estar marcado por muros de hormigón.

Los clips cumplen una función similar a las zonas internas, pero son postes verticales a los que el piloto debe acercarse lo máximo posible con la parte delantera del coche.

06 ¿Para qué sirven las zonas de frenada?

Los jueces quieren espectáculo y duelos igualados, por eso ir a fondo es casi una constante para los mejores drifters. Sin embargo, hay puntos del trazado donde es difícil mantener ese ritmo en paralelo sin tocar ligeramente el freno. Por eso existen zonas de frenada, donde reducir velocidad no se penaliza.

Fuera de esas zonas, frenar está muy mal visto y penaliza seriamente. Por ejemplo, si el piloto que va delante frena claramente fuera de la zona permitida y el perseguidor no puede evitar el contacto, lo habitual es que los jueces culpen al líder.

07 ¿Por eso los coches de drift llevan luces de freno delante y detrás?

Exacto. Si te fijas, verás tiras LED rojas en la parte superior del parabrisas delantero y trasero. Sirven para que los jueces detecten fácilmente cuándo un piloto frena. También ayuda una de las llantas pintada con un color llamativo, que permite ver si la rueda sigue girando o ha sido bloqueada por la frenada.

08 ¿Cómo se clasifican los pilotos en Drift Masters?

La trazada perfecta —aquella en la que el piloto completa todas las zonas correctamente— se llama “línea de clasificación”, y es la referencia para todos.

En la clasificación de Drift Masters, los pilotos compiten en solitario y pueden sumar hasta 100 puntos en una sola pasada. La mayor parte se otorga por la trazada (hasta 60 puntos), mientras que el ángulo de derrape suma hasta 20 y el estilo otros 20. Este último incluye tres aspectos: la iniciación (cinco puntos), la fluidez (10) y la entrega (cinco).

Cada piloto dispone de dos intentos y cuenta su mejor puntuación. Solo los 32 mejores avanzan a las finales y a las batallas en pareja.

En el Top 32, el primero se enfrenta al trigésimo segundo, el segundo al trigésimo primero, y así sucesivamente. A partir de ahí, los duelos eliminatorios deciden quién pasa de ronda, reduciendo el número de participantes hasta llegar al Top 4. De ahí salen los finalistas, mientras que los otros dos compiten por el tercer puesto. En un evento, un piloto puede disputar hasta cinco duelos (sin contar desempates).

El más mínimo error puede llevar a la derrota en un duelo © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

09 ¿Cuál es la diferencia entre lead run y chase run?

La esencia del drifting son los duelos directos en pareja, y cada enfrentamiento consta de dos mangas para que ambos pilotos puedan liderar y perseguir. Es un principio fundamental.

El piloto mejor clasificado empieza liderando, en lo que se conoce como lead run. Su objetivo es reproducir lo más fielmente posible la pasada perfecta: trazada ideal, agresividad, fluidez y gran ángulo de derrape. No debe entorpecer al perseguidor, o los jueces lo penalizarán. Después, intercambian roles.

En el chase run, la misión es imitar al máximo los movimientos del rival, como si fuera su sombra. Incluso el contacto leve entre coches es aceptable —y hasta deseable—. Eso sí, si el perseguidor recorta ángulo o ataja curvas para mantenerse cerca, perderá puntos.

Piotr Wiecek es el hombre a batir en el Drift Masters © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

10 ¿Cómo se decide el ganador de un duelo?

Tras las dos mangas, los jueces valoran quién ha demostrado mayor control global del coche. El mejor pasa de ronda. A menudo deciden detalles mínimos: dos mangas de liderazgo pueden ser igual de perfectas, pero si uno ha estado más cerca en la persecución, será el vencedor. Las reglas pueden parecer complejas, pero viendo Drift Masters en Red Bull TV se entienden rápido.

11 ¿Existe la prórroga en el drifting?

Sí, y cuanto más alto es el nivel, más frecuente es. Cuando dos pilotos están muy igualados, resulta difícil encontrar errores que decidan el duelo. Si tras las dos mangas no hay un claro ganador, se repite el enfrentamiento. En Drift Masters solo se permite una prórroga por pareja, y entonces los jueces deben decidir sí o sí.

12 ¿Qué son los ‘null errors’?

Los jueces detectan hasta el más mínimo fallo, pero hay errores evidentes que cualquiera puede ver. Son los llamados null errors, que implican perder todos los puntos de esa manga. Incluyen fallos como perder el derrape, sacar dos ruedas fuera de pista o trompear.

13 ¿Y qué es un ‘bye run’?

A veces, solo uno de los pilotos logra llegar a la salida —por ejemplo, por problemas mecánicos del rival—. En ese caso, avanza automáticamente y realiza un bye run, una pasada de exhibición que le sirve para acumular tiempo en pista.

14 ¿Podemos esperar colisiones espectaculares?

Por supuesto. Hablamos de coches de unos 1.000 CV deslizándose en paralelo a hasta 150 km/h, así que el contacto es habitual. Aun así, al tratarse de velocidades relativamente bajas dentro del automovilismo, la mayoría de golpes se quedan en roces leves. Eso no quita que de vez en cuando haya accidentes importantes, sobre todo en circuitos rápidos o con muros de hormigón. Eso sí, los coches están equipados con todas las medidas de seguridad, y muchos accidentes parecen más graves de lo que realmente son.

15 ¿En quién hay que fijarse en Drift Masters?

Depende de qué estilo te guste más. Si aún no tienes favorito, lo tendrás tras ver unas cuantas carreras.

Por países, Polonia e Irlanda llevan años dominando la escena europea. El polaco Piotr Więcek es actualmente el mejor drifter del continente, famoso por su precisión y velocidad, mientras que Irlanda ganó la clasificación por naciones el año pasado con James Deane y los hermanos Jack y Conor Shanahan al frente. También merece la pena seguir a pilotos como Adam Zalewski, Paweł Korpuliński o Kuba Przygoński .

16 ¿Qué hace especiales a los coches de drift?

En comparación con otros deportes del motor, el drifting tiene una normativa técnica muy abierta, lo que permite modificaciones profundas. Es habitual cambiar motores, convertir coches de tracción delantera en trasera y mucho más. Ese enfoque radical es parte de su atractivo.

En seguridad, en cambio, no se escatima: jaulas antivuelco, asientos tipo bucket con arneses de cinco puntos, monos y cascos homologados y sistemas de extinción son obligatorios.

El as del WRC, Kalle Rovanperä, ahora prueba suerte en el drifting © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Además, en series como Drift Masters no hay límite de potencia, por lo que no es raro ver motores con cifras de cuatro dígitos. Para competir arriba, 600 CV es prácticamente el mínimo.

Por supuesto, estos motores poco tienen que ver con los de serie: casi todo se sustituye o se modifica, desde inyectores hasta pistones y bielas. El turbo es prácticamente imprescindible, y muchos equipos añaden sistemas de óxido nitroso para obtener potencia instantánea.

17 ¿Qué significa la abreviatura 2JZ?

Todo aficionado al drifting acaba aprendiendo estas tres letras. No es un combustible mágico ni el apodo de una leyenda, sino el nombre de uno de los motores más utilizados en el drifting. Se trata de un seis cilindros de tres litros desarrollado por Toyota, asociado sobre todo al Supra de cuarta generación. Es famoso por su resistencia y su enorme potencial de preparación, lo que lo convierte en una opción estrella.

Conor Shanahan en acción en el Drift Masters de Polonia © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

18 ¿Qué neumáticos usan los pilotos de Drift Masters?

El proveedor principal es la marca japonesa Valino, especializada en neumáticos de drifting, que utiliza, entre otros, el campeón Piotr Więcek.

Aun así, a diferencia del WRC o la F1, no hay una única marca obligatoria. Sí existen ciertos límites, como el ancho máximo de los neumáticos traseros, que no puede superar los 285 mm.

Aunque el humo pueda sugerir lo contrario, no son neumáticos resbaladizos: son extremadamente adherentes. De lo contrario, un coche de 1.000 CV ni siquiera podría salir desde parado. Sin agarre, es imposible aprovechar la potencia.