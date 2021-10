Liam Lawson se queda sin el título del DTM en una dura final

“Desde luego el resultado de hoy no ha sido el mejor pero lo hemos dado todo. En la clasificación Liam y yo tuvimos un gran rendimiento, ha sido fantástico comenzar delante. Por desgracia, algunas circunstancias fuera de nuestro control no nos ayudaron en la carrera. Quedé satisfecho con mi remontada hasta el P4. El coche era muy rápido e intenté pelear por la victoria pero no pudo ser. Agradezco al equipo la oportunidad que me ha dado para correr aquí. Me he divertido mucho”, dijo Cassidy.