Por qué el Mundial de LoL es el evento de esports que no puedes perderte

Campeonato del Mundo Temporada 14 League of Legends - ?

Campeonato del Mundo Temporada 13 League of Legends - T1

Campeonato del Mundo Temporada 12 League of Legends - DRX

Campeonato del Mundo Temporada 11 League of Legends - EDward Gaming

Campeonato del Mundo Temporada 10 League of Legends - DAMWON Gaming

Campeonato del Mundo Temporada 9 League of Legends - FunPlus Phoenix

Campeonato del Mundo Temporada 8 League of Legends - Invictus Gaming

Campeonato del Mundo Temporada 7 League of Legends - Samsung Galaxy

Campeonato del Mundo Temporada 6 League of Legends - SK Telecom T1

Campeonato del Mundo Temporada 5 League of Legends - SK Telecom T1

Campeonato del Mundo Temporada 4 League of Legends - Samsung White

Campeonato del Mundo Temporada 3 League of Legends - SK Telecom T1

Campeonato del Mundo Temporada 2 League of Legends - Taipei Assassins

Campeonato del Mundo Temporada 1 League of Legends - Fnatic

Los Campeonatos Mundiales de League of Legends son un icono.

Los Worlds son un momento especial y, a pesar de las expectativas excesivamente altas, el torneo siempre cumple. Y es aún mejor cuando conoces la historia de todos los equipos. Pero no te preocupes si no estás al día, aquí te ofrecemos un resumen de los momentos clave y el contexto de cada año de los Worlds, así como quién ganó cada torneo.

La Temporada 1 siempre ocupará un lugar especial en los corazones de los aficionados europeos, ya que sigue siendo la única vez que un equipo europeo ha ganado los Worlds. Fnatic y el popular midlaner Enrique 'xPeke' Cedeño Martínez se alzaron con la victoria, derrotando en la final a su compatriota europeo All Authority, mientras que el equipo norteamericano Team SoloMid quedó tercero.

Los equipos surcoreanos se presentaron por primera vez, entre ellos Azubu Frost, que era el favorito del torneo junto a los Moscow Five europeos. Sin embargo, Taipei Assassins (TPA), de Taiwán, se impuso en una monumental sorpresa y se hizo con el primer premio, dotado con un millón de dólares.

A partir de ese momento, los Worlds empezaron a parecer un gran acontecimiento. El dinero que se ofrecía era enorme, el evento parecía diferente a todos los demás del año, y no había duda de que eran los mejores equipos de todo el mundo los que competían por el título.

La quinta temporada llevó los Worlds de vuelta a Europa por primera vez desde la primera edición y demostró que el formato de un mes de duración, con ciudades itinerantes, podía funcionar en todo el mundo, y no sólo en Corea.

En 2018, el Campeonato del Mundo regresó a Corea, lo que parecía apropiado dado el dominio del país en la competición. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, no hubo ni un solo equipo coreano entre los cuatro primeros, y mucho menos en la final.

Sin embargo, Fnatic no pudo repetir su gesta de la primera temporada, ya que fue derrotado cómodamente por IG, el primer campeón del mundo de China. Tras años de trabajo, el resto del mundo había alcanzado a Corea del Sur y la notoria brecha entre los equipos orientales y occidentales se estaba cerrando por fin.

El regreso del Campeonato del Mundo de LoL a Europa no podía haber sido en mejor momento tras la gran racha de Fnatic en los Worlds del año anterior y el triunfo de G2 Esports en el Mid-Season Invitational 2019, el primer título internacional de Europa desde que Fnatic ganara los primeros Worlds ocho años antes.

Tras las victorias consecutivas de los equipos chinos en los Worlds, LoL había entrado oficialmente en una nueva era y, como no podía ser de otra manera, el Campeonato del Mundo de 2020 volvía a China.

