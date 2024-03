League of Legends: el método Kameto para progresar en la jungla

? Es una pregunta complicada que miles de jugadores intentan responder. Pero la respuesta es bastante sencilla si eres capaz de desafiarte a ti mismo. Por supuesto, no todas las partidas se pueden ganar, pero aplicar el método

Sea cual sea tu rol, en un juego con 168 personajes, lo mejor es especializarse. Sean o no fuertes en el parche que se está desarrollando actualmente para el juego, siempre es mejor jugar con un campeón que domines a la perfección que con un "OP" con el que sólo hayas jugado unas pocas veces.

Aunque puede jugar con "personajes del momento", Kameto tiene preferencia por campeones con un juego agresivo, como Lee Sin, Viego, Briar, Kindred, Xin, etc.

Cada partida de League of Legends es diferente, dependiendo de los campeones con los que se juegue, del nivel de los jugadores y de otros muchos factores (tipo de dragones, hechizos de invocador elegidos por los jugadores, etc.). Como jungler, si quieres tener las máximas posibilidades de conseguir una serie de victorias, tendrás que identificar lo que se conoce como "wincon" (la condición de victoria).

¿Está tu Teemo top 0/3/0 contra un Pantheon? Tanto si le ayudas 1 o 15 veces, no ganará su enfrentamiento. En la misma línea de identificar la condición ganadora de tu equipo, es importante recordar que a algunos campeones les costará mucho ganar a otros. Por ejemplo, si Malphite tank se enfrenta a Zac o Mordekaiser, tendrá muy pocas posibilidades de salir airoso, así que no malgastes tu tiempo y recursos acudiendo en su ayuda y concéntrate en otro lane.

Es más, si uno de tus lanes está en el proceso de pisar a sus oponentes, es muy probable que el jungler contrario (probablemente en el proceso de ser maldecido por sus compañeros de equipo, si no ha cortado el chat) intente intervenir. Vigila la zona; si puedes contragolpear en este punto, la partida está más o menos ya ganada.

En el caso de Kameto, optó por apoyar a su toplaner, que había tomado la delantera al principio de la partida. La botlane, que se encontraba en el lado débil, consiguió resistir (y no será el caso en todas las partidas).

