No es ningún secreto que League of Legends es un juego online muy popular. Con aproximadamente 115 millones de jugadores mensuales en todo el mundo, un gran aumento con respecto a la media del año pasado de 75 millones de jugadores mensuales, su impacto cultural sigue creciendo. Para los que se inician en League, un juego de esta envergadura y popularidad tiene muchos matices que no pueden explicarse en el juego a través de una función de chat, y que requieren algo más que simples consejos en la pantalla de carga para comprenderlos.

El juego necesita un recurso que ayude a enumerar y explicar los términos, frases y jerga clave que es importante conocer a medida que te enfrentas a la Grieta del Invocador. Algo que ayude tanto a los jugadores nuevos como a los veteranos. Algo que pueda explicar tanto los términos estándar como los específicos del juego. Quizá el juego necesite un glosario oficial.

Por desgracia, no existe un glosario de términos y frases clave de League of Legends, algo necesario para una comunidad de jugadores en línea tan grande. Así que aquí tienes 20 términos, frases y palabras que todos los jugadores de LoL deberían conocer, algunos de los cuales son términos generales de juego y el resto particulares de League of Legends:

El lag arruinó tu partida

El lag es un retraso perceptible entre una acción (pulsar un botón, hacer clic en algo, etc.) y la acción de tu campeón. Puede dar la sensación de que tu campeón se mueve más despacio que los rivales, como si siempre estuvieras un paso o dos por detrás de los demás. El lag puede arruinar las partidas desde el punto de vista del consumidor, ya que si el juego se ralentiza hasta detenerse, la diversión desaparece por completo. Normalmente se debe a conexiones a Internet deficientes, razón por la cual los grandes torneos se juegan localmente con ordenadores conectados en red.

Garantizado, sin lag © Colin Young-Wolff / Riot Games

ADC

Un ADC (o Attack Damage Carry) suele hacer referencia a la clase Tirador, un carry de largo alcance que va al carril inferior con un apoyo y juega en la retaguardia durante los combates. Algunos tiradores entran dentro de este término a pesar de que hacen el mismo daño mágico e incluso a veces más que el físico (piensa en Kaisa, Kogmaw, Varus en ataque, etc.). El término se utiliza a menudo indistintamente con el de carril inferior, que a veces puede ser una clase de mago que se convierte en un rol secundario. En estos casos, la gente suele referirse al carril inferior como APC (Ability Power Carry), lo que significa que un portador de daño mágico.

El jungler nunca hace emboscadas

Término que se utiliza cuando no has visto la jungla de tu equipo en mucho tiempo mientras el laner y el jungler enemigos te presionan para que hagas Tower Dive. También se utiliza este término cuando el jungler acampa en el lado del bot durante toda la partida e ignora por completo el carril superior. Aunque no es raro que esto ocurra, se trata de un término que a menudo solo oirás de los jugadores molestos (normalmente los de primera línea) cuando pierden el carril 1v1 o 2v2 por su cuenta.

Tower dives

Tower Dives (Bucear en Torre) es cuando varios jugadores persiguen a un jugador enemigo bajo la protección de su torre, ignorando el daño que inflige, mientras intentan hacer malabares con el aggro de la torreta y matar al oponente a la vez. Esto es algo que no debería intentarse a menos que el enemigo tenga muy pocos puntos de vida, que tu equipo y tú estéis bien coordinados o que seáis tan fuertes que podáis ignorar el daño de la torreta.

El chat de Twitch sabe más

El chat de Twitch puede ser muy polarizante: a algunos les gusta y a otros les disgusta lo suficiente como para desactivarlo en cada stream. Los streamers, en particular, pueden ver el chat de Twitch de forma diferente dependiendo de su comunidad o de la comunidad del juego. Este término hace referencia a lo fácil que es ser el Captain Hindsight cuando eres un espectador y no la persona que juega, criticándola por sus decisiones o errores.

Backseat gaming

Este término se refiere a decirle a alguien cómo jugar y adónde ir sin ser el que está al mando. La persona que juega en ‘el asiento de atrás’ a menudo quiere ser la que juega en lugar de la que tiene el control. Aunque el backseat gaming no afecta a todo el mundo que juega a videojuegos, ya que se necesita una audiencia, afecta a la mayoría de los streamers y creadores de contenidos.

Lane freeze

Es cuando un laner ralentiza el empuje de una oleada de minion influyendo en qué minions atacan a qué minions. Esto requiere atacar estratégicamente a los minions en último lugar (atacarlos solo en el último segundo para conseguir oro), de modo que puedas mantener al laner enemigo atrapado en una posición. Esto sirve tanto para poner al laner enemigo en posición de una posible emboscada aliada como para mantenerlo fuera del alcance de los XP y el oro de los minions asesinos.

Área de efecto (AoE)

Término utilizado para referirse al área que cubre un ataque o habilidad. Una habilidad de AoE puede alcanzar a varios objetivos y suele considerarse una habilidad muy poderosa e incluso capaz de cambiar el juego, ya que si se encadenan a la perfección se crea el legendario combo wombo.

ARAM

All Random, All Mid (o ARAM) es un modo de juego en el que solo hay un carril, los campeones ganan oro más rápido, suben de nivel más rápido y todo el mundo empieza en el nivel tres, por lo que los combates pueden empezar inmediatamente. Es un modo de juego más frío en el que ambos equipos se turnan para perder combates y tomar torres hasta que uno de ellos gana un gran combate y se lanza a por la victoria poco después. Las partidas son mucho más cortas que las de la Grieta del Invocador y no requieren tanta concentración, ya que las muertes de minions y los jugadores que cruzan el mapa carecen de importancia. A veces, un equipo está bendecido con mejores campeones y aplasta al equipo enemigo en 15 minutos.

Blind pick

Esto significa elegir un campeón antes de que lo haga el laner enemigo. Esto puede ser muy malo si el enemigo elige un rival para tu campeón, por lo que la ‘elección a ciegas’ suele considerarse arriesgada a menos que el campeón que elijas sea increíblemente OP. Blind pick también puede ser útil cuando se elige una fuerte elección flexible, forzando al enemigo a elegir un counter que puede ser útil o no, o dejando impune una elección blind pick poderosa.

Hablar mal en el chat

El chat es la función que se utiliza para hablar con todos los jugadores, tanto enemigos como aliados. No es raro ver a gente hablando mal o insultando en el chat cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando el laner contrario les falta al respeto o cuando alguien de su equipo se lleva muchas muertes y oro de la torre. Riot Games suele expulsar del chat a los que hablan mal y a los charlatanes cuando utilizan esta función.

Destello en D

Esto hace referencia al debate sobre si jugar o no tu habilidad de invocador "Destello" en las teclas D o F. Aunque esto se ha convertido en un meme, de vez en cuando surgen debates sobre si deberías jugar con Destello en D o en F. Un dato interesante es que los mejores profesionales coreanos juegan con Flash en F, mientras que los mejores profesionales de la LCS (NA) juegan con Flash en D. Además, el que posiblemente sea el mejor jugador de LoL de todos los tiempos y cuatro veces campeón del mundo, Lee' Faker' Sang-hyeok, de T1, juega con Flash en F. Cuando se le pregunta su opinión sobre Flash en D o F, Faker compara a los que juegan con Flash en D con los que disfrutan del chocolate con menta.

T1 apoya a Destello en F © Colin Young-Wolff / Riot Games

B (atrás)

Es la función Recall que tienen todos los jugadores y que les permite volver instantáneamente a su base tras quedarse quietos y canalizar el hechizo durante un total de ocho segundos. Puedes acceder a esto pulsando el botón Recall situado junto al retrato de tu campeón o simplemente pulsando la tecla B del teclado. Cualquier daño o desplazamiento anulará la invocación y requerirá que vuelvan a iniciar el proceso.

RGB todo

Se trata de un meme muy popular en los juegos de PC debido a la tendencia de dotar al hardware la capacidad de cambiar de color, ya sean ratones, teclados, auriculares, GPU e incluso alfombrillas de ratón. La tendencia llegó a ser tan ridícula que las empresas de equipos de juego empezaron a lanzar productos con función RGB porque sí. El término significa Red Green Blue (rojo, verde y azul) y se utiliza en muchos ámbitos, pero funciona como un meme específicamente para los juegos de PC.

Creeps (y CS)

Este término cuenta la cantidad de minions y monstruos que un jugador ha matado. Es importante tenerlo en cuenta porque es una forma directa de comparar cómo se comportan los laners y los junglers. Una puntuación de CS/min más alta suele significar que has ganado el carril, a menos que pierdas un montón de 1v1 tempranos. Unos 15 minions suelen valer la misma cantidad de oro que una muerte en solitario.

1-3-1 y 1-4

Algunos términos van de la mano con el empuje dividido (empujar varios carriles en equipo). 1-3-1 es una configuración en la que tres compañeros empujan el centro mientras los otros dos empujan los carriles superior e inferior. Esta táctica funciona bien si los dos jugadores del carril en solitario tienen preparado su hechizo de invocador Teleportación. 1-4 es similar, pero tiene cuatro miembros empujando el mid (normalmente para establecer una visión alrededor de los objetivos del mapa) y uno empujando un carril en solitario, para llamar la atención sobre la persona que está sola y que los otros cuatro compañeros puedan cambiar la muerte por un objetivo importante, una torre o un inhibidor.

EU > NA

Esta es una frase que ha sido sinónimo de LoL occidental desde que Europa ganó el campeonato del mundo en la temporada 1. Durante la mayor parte de este juego, Europa ha estado una o dos ligas por delante de Norteamérica y los últimos acontecimientos lo corroboran, con Europa llegando a las finales mundiales dos años seguidos en 2018 y 2019 y a semifinales este año en 2020. Norteamérica, por otro lado, lucha por superar la fase de grupos la mayoría de los años.

ELO

Este sistema de clasificación se utiliza en muchos juegos (incluido el ajedrez) para determinar la habilidad de un jugador en relación con la base general de jugadores. Los que tienen un ELO más alto tienen más posibilidades de convertirse en profesionales. Un término que se utiliza a menudo con ELO es MMR o Matchmaking Rank, aunque es importante tener en cuenta que estos dos pueden ser cosas totalmente diferentes.

Cómo es un ELO muy alto © Colin Young-Wolff / Riot Games

Que te roben el penta

Una de las peores sensaciones del juego es darlo todo en un combate en equipo y oír al locutor gritar una muerte triple seguida de una muerte cuádruple para que un compañero dé el golpe final y te robe toda la gloria. Una muerte penta es cuando matas a todo el equipo enemigo antes de que alguno de ellos reaparezca, lo que no ocurre a menudo. No existen logros de este tipo en el juego fuera de tu rango, así que los pentakills son siempre algo hermoso. Conseguir una muerte de penta es lo último en aumento de ego y te da muchos derechos para fanfarronear, por lo que conseguir que te la roben es una de las mayores formas de traición en LoL.

Facechecking

Esto significa entrar en la jungla enemiga o en la Niebla de Guerra sin ver al equipo enemigo. El riesgo que esto supone es grande, pero también puede proporcionar mucha información relevante a tu equipo si vigilas la zona y defines la visión. Sin embargo, el facechecking a menudo conlleva sus desastres, como pueden atestiguar la mayoría de los jugadores de LoL. Sopesa el riesgo antes de decidirte a chequear ese arbusto y decide si puedes o no aceptar ese combate si las cosas se tuercen.