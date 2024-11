La creación de los skins en Worlds 2024: Una conversación con Riot

Dios mío, decir que no a Faker por Ahri el año pasado fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida.

Por aquel entonces ya habíamos empezado a crear Hall of Legends, pero aún no habíamos tenido esa conversación con Faker, así que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Así que estuvimos asimilando todas sus ideas para Ahri porque no queríamos decir que no de inmediato y también queríamos saber qué quería él de un skin de Ahri.

Recuerdo que me senté allí y pensé: ‘Puede que haya conflictos con otros aspectos de Ahri, pero lo comprobaremos y veremos qué pasa’. Me dijo que seguía queriendo a Ahri y yo le dije: ‘Vale, hablemos de ella’. Pero después, jugaste mucho con Orianna y Azir, así que ¿cómo lo zanjaríamos?

Tuvimos que presionarle para que hablara de lo que quería para Orianna y, por suerte, dos semanas después tuvimos otra conversación con él en la que le dijimos que la razón por la que dudábamos sobre Ahri era que estábamos haciendo otras DOS skins de Ahri para él y por fin lo entendió. Entonces pudimos aprovechar parte de ese tiempo para volver y hablar más sobre Orianna, lo que fue de gran ayuda.

Siempre es un fastidio no poder hacer las cosas por los jugadores, así que nos esforzamos al máximo por complacerlos, aunque no encaje con lo que normalmente haríamos en nuestra hoja de ruta.

Guma's Jinx es otro buen ejemplo. Obviamente, Arcane saldrá a finales de este año y hace dos semanas anunciamos que teníamos un aspecto muy especial para Jinx. Ya sabíamos que lo teníamos en la hoja de ruta, pero como Guma tenía muchas ganas de Jinx y era su primera opción con diferencia, decidimos hacerlo realidad. No importa, haremos que funcione. Lo más polémico es la elección del campeón, pero por suerte es lo primero que acabamos cerrando.