De "Warriors" a "Know My Name": los himnos de Worlds, del peor al mejor

Desde 2014, Worlds tiene una canción propia en cada edición. Doce himnos, doce campeonatos y muchas opiniones sobre cuál ha dejado más huella. Repasamos los temas publicados entre 2014 y 2025 y recordamos quién levantó la Copa del Invocador en cada torneo. Corea aparece con frecuencia en el palmarés y Faker es uno de los nombres que más se repiten. No es casualidad que "Legends Never Die" se haya convertido en una de las canciones más reconocibles de la competición.

En 2026, Worlds vuelve a Estados Unidos. La fase de Play-In comienza el 15 de octubre en Los Ángeles y la final se disputará el 14 de noviembre en Brooklyn, Nueva York. Allí sonará en directo "Know My Name", el nuevo himno del campeonato.

Repasamos la historia de Worlds , del tema que ocupa el último puesto de esta clasificación al que se ha ganado un lugar entre los más recordados.

01 Worlds Collide (2015)

"Worlds Collide", interpretada por Nicki Taylor, fue el segundo himno de Worlds. Su posición en esta clasificación tiene más que ver con el camino que todavía debía recorrer la serie que con la calidad de la canción. Los arreglos orquestales y el estribillo marcan el tono desde el principio, y la voz de Taylor encaja con la propuesta. Sin embargo, hay una diferencia respecto a los temas que llegaron después: no tiene videoclip animado. La falta de una historia visual hace que resulte más difícil asociarla a personajes y momentos concretos del campeonato.

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En 2015, Worlds regresó a Europa. Fnatic y Origen alcanzaron las semifinales, pero el título terminó en manos de SK Telecom T1. Con Faker como una de sus figuras principales, el equipo surcoreano conquistó su segundo campeonato mundial.

Datos clave:

Canción: Worlds Collide

Artista: Nicki Taylor

Campeón de Worlds 2015: SK Telecom T1

02 Ignite (2016)

Zedd llevó la música electrónica a Worlds con "Ignite". La base de club y el ritmo creciente hacen de ella una de las canciones más bailables de la serie. No tiene el mismo desarrollo épico que otros himnos y puede quedarse corta para quienes buscan un estribillo que invite a cantar a pleno pulmón. Como tema para abrir un torneo y elevar la expectación, sin embargo, cumple su función.

Worlds 2016 se disputó en distintas sedes de Norteamérica y terminó con una final con todas las entradas vendidas en el Staples Center de Los Ángeles. Muchos aficionados lo consideran uno de los mejores campeonatos de la historia de League of Legends. Albus NoX Luna, un equipo ruso procedente de la fase de acceso, sorprendió al alcanzar los cuartos de final. La semifinal entre SKT y ROX Tigers también quedó entre las series más recordadas del torneo.

En la final, Samsung Galaxy estuvo cerca de remontar una desventaja de dos mapas, pero SKT terminó imponiéndose. Fue el primer equipo en ganar dos campeonatos mundiales consecutivos. T1 superaría después esa marca al encadenar los títulos de 2023, 2024 y 2025.

Datos clave:

Canción: Ignite

Artista: Zedd

Campeón de Worlds 2016: SK Telecom T1

03 STAR WALKIN' (2022)

La elección de Lil Nas X para el himno de Worlds supuso un cambio de registro. "STAR WALKIN'" mezcla pop y rap con una producción contenida y un videoclip de estética anime. La canción se aleja de la épica orquestal de otros temas y no busca un gran crescendo emocional. Esa diferencia dividió a los seguidores más veteranos, aunque también le dio una identidad propia dentro de la serie.

En la competición, Worlds 2022 dejó una de las historias más difíciles de prever. Deft llegaba después de haber caído cinco veces en cuartos de final y disputó el torneo con DRX, cuarto representante de Corea. El equipo tuvo que superar la fase de Play-In para alcanzar el cuadro principal y terminó derrotando a T1, el conjunto de Faker, por 3-2. DRX se convirtió así en el primer equipo que ganó Worlds después de empezar el campeonato en la fase de acceso.

DRX conquistó el mundo en 2022 © SonStar/Red Bull Content Pool

Datos clave:

Canción: STAR WALKIN'

Artista: Lil Nas X

Campeón de Worlds 2022: DRX, tras vencer a T1 por 3-2

04 Burn It All Down (2021)

PVRIS combina una base electrónica con una interpretación vocal que alterna pasajes suaves y otros de mayor intensidad. El videoclip tiene tanta presencia que acaba compitiendo con la propia canción. La animación concentra buena parte de la atención y deja en segundo plano la música, una de las razones por las que el tema recibió opiniones dispares. Los avances previos habían elevado las expectativas, pero el resultado no convenció por igual a todos los seguidores.

Worlds 2021 debía celebrarse en China, pero las restricciones de viaje obligaron a trasladar el torneo a Reikiavik, Islandia. La final enfrentó a DWG KIA y EDward Gaming en una serie que llegó al quinto mapa. EDG, que ya había ganado seis títulos nacionales en la LPL china, consiguió por fin el campeonato mundial.

Datos clave:

Canción: Burn It All Down

Artista: PVRIS

Campeón de Worlds 2021: EDward Gaming

05 Take Over (2020)

"Take Over" reúne a Jeremy McKinnon, vocalista de A Day To Remember, MAX y Henry. La canción combina un estribillo pegadizo con un verso de rap en mandarín interpretado por Henry. La mezcla funciona, aunque la producción podría tener más fuerza para competir con los himnos más reconocibles de Worlds. El videoclip sigue a un jugador que empieza su camino en la competición y recibe la ayuda de figuras legendarias del pasado.

Worlds 2020 se celebró en China bajo las restricciones de la pandemia. El público solo pudo asistir a la final de Shanghái, mientras que los dos equipos vietnamitas no pudieron viajar debido a las limitaciones de entrada y cuarentena. PSG Talon también tuvo que recurrir a suplentes durante la fase de Play-In. En la final, DAMWON Gaming derrotó a Suning y devolvió a Corea del Sur el título mundial.

Datos clave:

Canción: Take Over

Artistas: Jeremy McKinnon, MAX y Henry

Campeón de Worlds 2020: DAMWON Gaming

06 Sacrifice (2025)

G.E.M. interpreta "Sacrifice", un tema centrado en todo lo que los jugadores dejan atrás para llegar a la Copa del Invocador. El videoclip incorpora referencias visuales a Arcane y rinde homenaje a Shushei, campeón mundial fallecido en abril de 2025. En una de las escenas, su versión animada levanta el trofeo, un gesto que conecta la canción con la historia de la competición.

Worlds 2025 terminó en Chengdu con una final que añadió otro capítulo al palmarés de T1. El 8 de noviembre, el equipo venció a KT Rolster por 3-2 en el Dong'an Lake Sports Park y se convirtió en el primero en ganar tres campeonatos mundiales consecutivos. Para Faker fue su sexto título, mientras que la final entre dos equipos surcoreanos fue la quinta de este tipo en la historia del torneo.

Datos clave:

Canción: Sacrifice

Artista: G.E.M.

Campeón de Worlds 2025: T1

07 Phoenix (2019)

Cailin Russo y Chrissy Costanza ponen voz a "Phoenix", una canción sobre la lucha que cada competidor mantiene consigo mismo. El videoclip combina animación e imagen real e incluye a jugadores como Caps, Faker y Rookie. Con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube, el tema sigue entre los himnos más reconocidos por los seguidores de League of Legends.

Worlds 2019 regresó a Europa y celebró la final en París. G2 Esports llegaba después de ganar el Mid-Season Invitational y eliminar a SKT en semifinales. Su rival por el título fue FunPlus Phoenix, representante de China, que resolvió la final por 3-0 ante el público parisino. El nombre del equipo campeón terminó encajando con el del himno.

Datos clave:

Canción: Phoenix

Artistas: Cailin Russo y Chrissy Costanza

Campeón de Worlds 2019: FunPlus Phoenix

08 GODS (2023)

NewJeans llevó el K-pop a Worlds con "GODS", un tema que se aleja del pop más ligero asociado habitualmente al género. El videoclip recorre la trayectoria de Deft, desde sus años de instituto hasta la conquista del campeonato mundial, e incluye apariciones de Faker, Rekkles, Meiko y Doran. El estribillo es fácil de recordar, aunque la propuesta musical no convenció a todos los seguidores.

Worlds regresó a Corea del Sur en 2023, cinco años después de la última edición celebrada allí. JD Gaming, representante de China, llegaba tras ganar todos los títulos que había disputado durante la temporada y aspiraba a completar un año perfecto. T1 frenó esa trayectoria en semifinales y después derrotó a Weibo Gaming por 3-0 en la final. La victoria supuso el cuarto título mundial de Faker y de la organización.

NewJeans actúan en el Mundial de League of Legends de 2023 © SonStar/Red Bull Content Pool

Datos clave:

Canción: GODS

Artista: NewJeans

Campeón de Worlds 2023: T1

09 Heavy Is The Crown (2024)

El regreso de Linkin Park coincidió con uno de los himnos más reconocibles de Worlds. "Heavy Is The Crown" recupera elementos del sonido de la banda, con el rap de Mike Shinoda y la voz de Emily Armstrong en un estribillo de gran intensidad. La letra aborda el peso de mantenerse en la cima, una idea que el videoclip traslada a Faker y a la nueva generación que aspira a ocupar su lugar. La relación entre la canción y la competición queda clara desde el principio.

Worlds 2024 se disputó en Londres y terminó con T1 defendiendo el título con los mismos cinco jugadores que habían ganado en 2023. El equipo llegó al campeonato como cuarto representante de Corea y tuvo que superar un recorrido exigente para alcanzar la final. La serie contra BLG se decidió en cinco mapas. En el último, Faker destacó con Galio y Keria contribuyó a cerrar la partida con una definitiva de Poppy sobre Ahri.

Datos clave:

Canción: Heavy Is The Crown

Artista: Linkin Park

Campeón de Worlds 2024: T1

10 RISE (2018)

The Glitch Mob, Mako y The Word Alive unieron fuerzas en "RISE", un tema de rock electrónico que crece hasta alcanzar su punto álgido. La base gana intensidad, el puente aumenta la tensión y el videoclip muestra a varios jugadores profesionales escalando montañas para llegar hasta la Copa del Invocador. En la clasificación de Dot Esports, la canción ocupa el primer puesto.

Worlds 2018 regresó a Corea del Sur y dejó un resultado inesperado: ningún equipo surcoreano alcanzó las semifinales. Cloud9, de Norteamérica, y G2, de Europa, llegaron lejos, mientras que la final enfrentó a Fnatic e Invictus Gaming. El equipo chino se llevó el título y se convirtió en el primer campeón mundial de su país.

Datos clave:

Canción: RISE

Artistas: The Glitch Mob, Mako y The Word Alive

Campeón de Worlds 2018: Invictus Gaming

11 Warriors (2014)

Imagine Dragons abrió el camino con "Warriors", un tema que todavía sirve como referencia para valorar los himnos posteriores de Worlds. La canción gana intensidad hasta desembocar en un final orquestal e incluye un solo de guitarra, un recurso poco habitual en esta serie. La banda la interpretó en directo durante la final de Seúl. Su recorrido también ha ido más allá de League of Legends, con presencia en tráilers de películas y en la serie surcoreana Sweet Home. Según Dot Esports, es el himno de Worlds con más visualizaciones en YouTube.

Worlds 2014 fue el primer campeonato celebrado en Corea del Sur. Unas 40.000 personas llenaron el Seoul World Cup Stadium para la final, en la que Samsung White derrotó a Star Horn Royal Club. Aquel torneo mostró la capacidad de League of Legends para congregar a una audiencia internacional y anticipó la dimensión que alcanzaría la competición en los años siguientes.

Datos clave:

Canción: Warriors

Artista: Imagine Dragons

Campeón de Worlds 2014: Samsung White

12 Legends Never Die (2017)

Hay himnos que el público reconoce desde los primeros compases, incluso cuando no sigue habitualmente Worlds ni los deportes electrónicos. "Legends Never Die", interpretada por Chrissy Costanza junto a Against The Current, es uno de los temas que mejor han resistido el paso del tiempo dentro de la competición.

Su mensaje gira en torno a levantarse después de una caída, incluso cuando todo parece perdido. El videoclip animado sigue a Garen, Lee Sin y Ashe en su camino hacia la cima. Años después de su lanzamiento, la canción sigue acompañando recopilaciones de jugadas de League of Legends y ocupó el primer puesto en una encuesta de la comunidad.

Worlds 2017 se celebró en China y la final tuvo lugar en el Nido de Pájaro de Pekín, un estadio con capacidad para 80.000 espectadores. La ceremonia de apertura incluyó un dragón anciano recreado mediante realidad aumentada que sobrevoló el estadio. En la final, Samsung Galaxy se tomó la revancha de 2016 y derrotó a SKT por 3-0. Faker terminó visiblemente afectado por la derrota.

Datos clave:

Canción: Legends Never Die

Artistas: Against The Current, con Chrissy Costanza como vocalista

Campeón de Worlds 2017: Samsung Galaxy

13 Bonus – Know My Name (2026)

"Know My Name" marca el regreso de True Damage, el grupo virtual de hip-hop creado por Riot Games. Es su primera canción nueva desde "GIANTS", publicada en 2019, y el primer himno de Worlds interpretado por uno de los grupos virtuales de la compañía. La formación reúne a SOYEON, de (G)I-DLE, como Akali; Coco Jones como Senna; Vic Mensa como Ekko, y Sofía Reyes como Qiyana.

El tema se publicó el 9 de octubre en horario peninsular, junto con un videoclip centrado en Faker y su trayectoria hasta el tricampeonato mundial de T1. Worlds 2026 comienza el 15 de octubre en Los Ángeles y terminará con la final del 14 de noviembre en Brooklyn, Nueva York. True Damage interpretará el himno durante la ceremonia de apertura en el Barclays Center.

Datos clave:

Canción: Know My Name

Artista: True Damage

Campeón de Worlds 2026: por decidir

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y antiguo jugador profesional de deportes electrónicos en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. También ha trabajado como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos.