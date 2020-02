"Learning to skateboard in a Warzone (if you're a girl)".

Por desgracia, Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl) todavía no está disponible en nuestro país y habrá que esperar para verla. Hasta entonces, puede resultar interesante conocer un poco más cómo se forjó el poryecto, cómo se grabó y otras curiosidades que su directora, Carol Dysinger, ha ido contando en distintas entrevistas.