G2 Esports ha salido de la Semana 2 del Campeonato de Europa League of Legends (LEC) Summer Season 2022 un poco tocado, pero sigue en lo más alto de la tabla. Una decepcionante derrota frente a los relativamente nuevos Team BDS dio paso a una victoria mucho más convincente frente a Team Vitality, manteniendo el récord de victorias y derrotas del equipo en 4-1.

