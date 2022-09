Liam Dunkerbeck vuelve a hacer historia

Liam Dunkerbeck: Liam Dunkerbeck: Me levanto temprano para ir al gimnasio y hacer bici o ejercicios isométricos. Es muy importante hacer ejercicio para fortalecer y prevenir lesiones, pero tampoco quiero ponerme muy grande ya que precisamente destaco porque soy pequeño y rápido. En condiciones marginales saco ventaja gracias a ello, aunque el hecho de vivir en uno de los sitios con más viento del mundo también me ha preparado para otras situaciones. Me considero un rider muy completo.