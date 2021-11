El futuro de Liam Lawson, la nueva estrella del DTM

Liam Lawson , el piloto del Red Bull Junior Team, ha sido este año la gran sorpresa del DTM, el campeonato alemán de GT, donde ha realizado una excelente temporada al volante de su Ferrari.

La temporada acabó con polémica cuando órdenes de equipo dejaron al neozelandés sin el título. A pesar de la decepción, Liam Lawson continúa mirando hacia delante en su objetivo de llegar a la Fórmula Uno. En 2022 competirá en la F2 y también probará el monoplaza de F1 de la Scuderia AlphaTauri.

01 ¿Qué pasó en la temporada 2021 del DTM?

El neozelandés tuvo como compañero de equipo al piloto de F1 Alex Albon (aunque en la última ronda lo acompañó el también neozelandés Nick Cassidy ). El coche que emplearon fueron sendos Ferrari 488 GT3 preparados por AF Corse. La escuadra enseguida destacó, realizando unos cambios de neumáticos dignos de la F1, y ganando la primera carrera de la temporada en Monza. En la quinta ronda Liam Lawson alcanzó dos victorias en el Red Bull Ring, lo que lo puso en la lucha por el campeonato..

Llegó líder al Norisring, donde se disputaba la última ronda del campeonato, consiguió la pole position pero a partir de ahí todo fue mal. Kelvin van der Linde, el piloto de ABT, colisionó con Liam Lawson en la primera curva de las dos carreras. En la primera pudo subir al podio, pero en la segunda el coche del neozelandés quedó tan dañado que a duras penas pudo terminar. Por otra parte, Mercedes utilizó órdenes de equipo para que Maximilian Götz consiguiese la victoria y el campeonato.

Tras el percance, Liam Lawson dijo que Kelvin van der Linde era “el tipo más sucio” contra el que había competido en su vida (Van der Linde pidió disculpas unos días después). Ahora, ya con algo de perspectiva, el rookie habla sobre el DTM y su futuro.

02 ¿Cómo resumirías tu experiencia en el DTM?

Disfruté mucho en el DTM, ha sido muy diferente a lo que estaba acostumbrado. La temporada ha sido fantástica y estoy muy orgulloso de todo el equipo. Pero nunca sospeché que la temporada iba a terminar así.

03 En tu debut te convertiste en el ganador más joven de la historia del DTM. ¿Cómo fue aquella carrera?

Era la primera vez que competía en el DTM o con un GT, así que no me marqué ningún objetivo. Nos clasificamos sextos y no esperábamos ganar la carrera. La victoria fue una sorpresa absoluta pero a partir de ahí nos dimos cuenta de que podíamos luchar por el campeonato.

04 ¿Cuál fue el momento clave del campeonato? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías ganar el DTM?

La primera victoria fue un momento clave para mí. En la pretemporada ya me di cuenta de que todo el equipo trabajaba muy bien, pero no sabía si yo iba a ser lo suficientemente rápido. Cuando vi que íbamos muy deprisa durante la primera carrera supe que tenía la posibilidad de luchar por el campeonato.

Liam Lawson logró tres victorias, cuatro poles y 10 podios en el DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool Tenía buenas expectativas antes del comienzo de la temporada. Liam Lawson

05 Europa está muy lejos de tu país. ¿Cómo ha sido la respuesta en Nueva Zelanda?

El apoyo desde casa ha sido increíble. No ha dejado de aumentar con los años, ha seguido creciendo esta temporada, en especial en las últimas rondas. He recibido muchos mensajes de apoyo por parte de gente que me ha seguido toda la temporada. Ha sido fantástico.

06 ¿Cómo ha sido trabajar con Red Bull AF Corse?

El equipo ha sido increíble, nunca había estado en un equipo en el que me sintiese parte de una familia. Cada miembro de la escuadra quería ganar tanto como yo. Trabajar con este equipo me ha hecho sentir menos novato. Me trataron como un profesional. La ética de trabajo ha sido excepcional. Lo dieron todo.

El equipo ha sido increíble, nunca había estado en un equipo en el que me sintiese parte de una familia. Cada miembro de la escuadra quería ganar tanto como yo. Liam Lawson

07 ¿Cuál ha sido el mayor reto en el DTM?

Lo más difícil fue adaptarme al Balance of Performance (BoP – Equilibrio de Prestaciones). Si ganabas te lastraban el coche por lo que tenías que volver a ponerlo a punto y aprender a pilotarlo bajo esas circunstancias. Tras la primera carrera en Monza me lastraron el coche y en la segunda carrera esperaba tener el mismo ritmo pero no fue así e incluso acabé con un accidente. Lo más difícil fue acostumbrarme a los cambios con el BoP.

08 ¿Cuál fue tu carrera favorita?

La segunda en el Red Bull Ring fue un reto. Tenía 25 kg en el coche y a Marco (Wittmann) detrás. El BMW es el coche más difícil de mantener a raya porque corre mucho en la recta, por lo que fue duro pelear con Marco. Esa fue quizá la mejor carrera del año. Diría que la segunda carrera en Assen estuvo a la misma altura, en las últimas vueltas estaba intentando perseguir a Lucas (Auer) en la lucha por la victoria.

09 Ganaste las dos carreras disputadas en el Red Bull Ring. ¿Crees que el haber ganado allí en la F3 y F4 te dio algo de ventaja?

No, había corrido antes en el Red Bull Ring pero también en otras pistas. Creo que nuestro coche se adaptó bien al Red Bull Ring. La clave fue que habíamos estado haciendo un test allí la semana anterior. Estábamos bastante atrás en el campeonato y sabíamos que necesitábamos conseguir muchos puntos. Trabajamos muy duro en el test y eso nos permitió alcanzar el éxito.

Liam Lawson con el Ferrari 488 GT3 © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool No es tan rápido como los monoplazas que he pilotado pero el coche es fantástico, ¡es un Ferrari! Liam Lawson

10 ¿Cómo comparas los GT3 con otros coches que has pilotado?

No es tan rápido como los monoplazas que he pilotado pero el coche es fantástico, ¡es un Ferrari! Están muy bien diseñados, notas que todo funciona bien. Al principio no era muy amigo de las ayudas a la conducción pero luego me gustó el hecho de contar con control de tracción y ABS. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado.

¿Cómo fue el tener a Alex Albon como compañero de equipo?

Ha sido fantástico. Alex es un ejemplo para mí y estoy intentando seguir sus pasos. Aprendí mucho simplemente escuchándolo hablar sobre lo que sentía en el coche. Siempre explicaba todo con mucho detalle. Camino del aeropuerto hablábamos sobre la Fórmula Uno y el deporte del motor en general. Gracias a él he aprendido un poco más cómo funciona la F1.

Liam Lawson y Alex Albon en la prueba de Monza del DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool Gracias a él he aprendido un poco más cómo funciona la F1. Liam Lawson

¿Cuál será tu próximo paso?

No depende solo de mí pero no estaré en el DTM. Me ha encantado competir este año en el DTM pese a que no terminamos como queríamos. Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Ha sido una gran experiencia.

¿Qué hará ahora Liam Lawson?

La próxima temporada competirá en la Fórmula 2, que es el camino a la F1, pero antes probará el monoplaza de F1 durante el Gran Premio de Abu Dabi. Helmut Marko, el consejero de Red Bull Motorsports, espera que Liam Lawson pueda participar con un F1 en un par de entrenamientos libres. El primer paso será una visita a la fábrica de AlphaTauri en Faenza, Italia, para que le hagan un asiento a su medida.