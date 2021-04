Sin duda, mi apellido supone una presión extra. Pero, una vez que empiezo a competir, me concentro en mí mismo, en mi moto y en el circuito. De todas maneras, mi apellido es algo especial.

Liam: Sin duda, mi apellido supone una presión extra. Pero, una vez que empiezo a competir, me concentro en mí mismo, en mi moto y en el circuito. De todas maneras, mi apellido es algo especial.

Liam: Sin duda, mi apellido supone una presión extra. Pero, una vez que empiezo a competir, me concentro en mí mismo, en mi moto y en el circuito. De todas maneras, mi apellido es algo especial.

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy orgulloso de que Liam siga mis pasos y los de su abuelo, y que mantenga vivo el apellido Everts en el motocross. Pero, por otra parte, soy muy consciente de los riesgos que conlleva este deporte. Me preocupo de verdad porque no quiero que sufra una lesión seria.

Stefan: Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy orgulloso de que Liam siga mis pasos y los de su abuelo, y que mantenga vivo el apellido Everts en el motocross. Pero, por otra parte, soy muy consciente de los riesgos que conlleva este deporte. Me preocupo de verdad porque no quiero que sufra una lesión seria.

Stefan: Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy orgulloso de que Liam siga mis pasos y los de su abuelo, y que mantenga vivo el apellido Everts en el motocross. Pero, por otra parte, soy muy consciente de los riesgos que conlleva este deporte. Me preocupo de verdad porque no quiero que sufra una lesión seria.

Lo admiro mucho pero sigue siendo mi padre. Es estricto cuando es necesario. Cuando hago algo mal me pone en mi sitio. Luego dependerá de mi ser capaz de aprender de los errores y no volver a cometerlos.

Liam: Lo admiro mucho pero sigue siendo mi padre. Es estricto cuando es necesario. Cuando hago algo mal me pone en mi sitio. Luego dependerá de mi ser capaz de aprender de los errores y no volver a cometerlos.

Liam: Lo admiro mucho pero sigue siendo mi padre. Es estricto cuando es necesario. Cuando hago algo mal me pone en mi sitio. Luego dependerá de mi ser capaz de aprender de los errores y no volver a cometerlos.

Le ayudo en todo lo que hace e intento evitar los riesgos lo máximo posible. Desde el primer día en el que se subió a una moto, para mí la prioridad ha sido la seguridad. Trabajamos en sus puntos débiles y evitamos ir demasiado deprisa. No quiero presionarlo porque sé que la presión ya la tiene. Sé cómo se siente. Mi padre también era muy famoso. Él y yo trabajamos de forma parecida, despacio. Eso fue lo que me permitió competir al máximo nivel durante mucho tiempo.

Stefan: Le ayudo en todo lo que hace e intento evitar los riesgos lo máximo posible. Desde el primer día en el que se subió a una moto, para mí la prioridad ha sido la seguridad. Trabajamos en sus puntos débiles y evitamos ir demasiado deprisa. No quiero presionarlo porque sé que la presión ya la tiene. Sé cómo se siente. Mi padre también era muy famoso. Él y yo trabajamos de forma parecida, despacio. Eso fue lo que me permitió competir al máximo nivel durante mucho tiempo.

Stefan: Le ayudo en todo lo que hace e intento evitar los riesgos lo máximo posible. Desde el primer día en el que se subió a una moto, para mí la prioridad ha sido la seguridad. Trabajamos en sus puntos débiles y evitamos ir demasiado deprisa. No quiero presionarlo porque sé que la presión ya la tiene. Sé cómo se siente. Mi padre también era muy famoso. Él y yo trabajamos de forma parecida, despacio. Eso fue lo que me permitió competir al máximo nivel durante mucho tiempo.

Si llega a ser campeón del mundo sería fantástico. Tres generaciones… ¡eso no ha ocurrido nunca! Espero que lo logre, igualar lo que consiguió su abuelo ya sería un resultado increíble.

Stefan: Si llega a ser campeón del mundo sería fantástico. Tres generaciones… ¡eso no ha ocurrido nunca! Espero que lo logre, igualar lo que consiguió su abuelo ya sería un resultado increíble.

Stefan: Si llega a ser campeón del mundo sería fantástico. Tres generaciones… ¡eso no ha ocurrido nunca! Espero que lo logre, igualar lo que consiguió su abuelo ya sería un resultado increíble.

El objetivo es mejorar, lo que no será fácil porque muchos pilotos de MX2 han regresado a EMX250. Va a ser muy duro, pero estoy seguro de que con paciencia y trabajo lo lograremos. Será cuestión de tiempo hasta que empecemos a colocar todas las piezas del rompecabezas.

Liam: El objetivo es mejorar, lo que no será fácil porque muchos pilotos de MX2 han regresado a EMX250. Va a ser muy duro, pero estoy seguro de que con paciencia y trabajo lo lograremos. Será cuestión de tiempo hasta que empecemos a colocar todas las piezas del rompecabezas.

Liam: El objetivo es mejorar, lo que no será fácil porque muchos pilotos de MX2 han regresado a EMX250. Va a ser muy duro, pero estoy seguro de que con paciencia y trabajo lo lograremos. Será cuestión de tiempo hasta que empecemos a colocar todas las piezas del rompecabezas.

Sí, esta temporada me enfrentaré a una categoría superior. La motivación está ahí, tendremos que tomarnos las cosas con calma. Habrá que entrenar a tope y darlo todo en las carreras.

Liam: Sí, esta temporada me enfrentaré a una categoría superior. La motivación está ahí, tendremos que tomarnos las cosas con calma. Habrá que entrenar a tope y darlo todo en las carreras.

Liam: Sí, esta temporada me enfrentaré a una categoría superior. La motivación está ahí, tendremos que tomarnos las cosas con calma. Habrá que entrenar a tope y darlo todo en las carreras.

Es importante no tener demasiadas expectativas porque si no vas a acabar decepcionado. Si somos realistas deberíamos aspirar a estar entre los cinco primeros. Quién sabe, quizá de ver en cuando suceda algo inesperado. Va a ser una experiencia increíble.

Stefan: Es importante no tener demasiadas expectativas porque si no vas a acabar decepcionado. Si somos realistas deberíamos aspirar a estar entre los cinco primeros. Quién sabe, quizá de ver en cuando suceda algo inesperado. Va a ser una experiencia increíble.

Stefan: Es importante no tener demasiadas expectativas porque si no vas a acabar decepcionado. Si somos realistas deberíamos aspirar a estar entre los cinco primeros. Quién sabe, quizá de ver en cuando suceda algo inesperado. Va a ser una experiencia increíble.

4 palabras que no puedes decirle a Travis Pastrana: …