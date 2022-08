Lidya está preparada para disputar la final del Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style España 2022 Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo …

Me inspira la música, me inspiran las formas naturales de celebración a través del movimiento. A nivel estilos, la historia, el mensaje y la musica del flamenco y el hip hop me apasiona. Y a nivel movimiento me inspira jugar con las sensaciones y los estados por los que puede pasar mi cuerpo. Y a nivel personas, me inspiran mis alumnos, me inspiran las mujeres de la escena hiphop en España, y las personas que quieren superarse cada día.