Los sorprendentes compañeros de equipo de Messi

Hacía tiempo que el mercado no conocía una sensación semejante: el FC Barcelona, ahogado económicamente, no podía retener a su estrella, Lionel Messi. Unos días después, y tras las lágrimas en una rueda de prensa, el argentino se encontró en el césped del Parque de los Príncipes con una nueva camiseta a la espalda, la del PSG.

Después de una temporada excepcional, Navas se encuentra luchando por la titularidad con Gianluigi Donnarumma este año. No está bien. El ex portero del Real Madrid ha tenido que lidiar con los ataques de Messi en 14 partidos, y ha logrado meter el balón en el fondo de la red en nueve ocasiones. Sí, Messi no ha sido amable con Keylor. Los dos últimos los marcó contra el PSG la temporada pasada, incluyendo un tremendo disparo que ha quedado en la memoria de todos. El último gol de Messi con el Barça en la Liga de Campeones se lo llevó su nuevo club y su compañero en la portería.

En las bandas, te ofrecemos dos laterales izquierdos, pero puedes poner uno en la derecha, nadie te culpará, es un XI ficticio para divertirse. El primero es Lucas Digne. Sí, el ex jugador del PSG jugó con el nuevo parisino en el Barcelona, antes de marcharse al Everton inglés. Aunque nunca se le ha tomado en serio, Digne tiene un currículum impresionante, tanto en su club como en su país. El segundo es Adriano. Así que no os dejéis llevar, no se trata del famoso brasileño ingobernable en la vida real, imbatible en

El excelente jugador español Thiago Alcántara era un producto puro de la era dorada del Barça, pero no fue retenido. Qué error más grande. Estaba en el campo cuando el Bayern aplastó al club catalán por 8-2 en la Liga de Campeones el pasado agosto. Ahora intenta consolidarse en el Liverpool y brillar con la Roja. El vínculo con Messi no termina con el hecho de que fueron compañeros de equipo y luego rivales: La Pulga también jugó con el hermano de Alcántara, Rafinha, que eligió la nacionalidad brasileña. De hecho, jugó contra Messi en la selección nacional del continente sudamericano. Lo curioso es que hoy los dos vuelven a ser compañeros, en el PSG, pero se espera que Rafinha se vaya.

