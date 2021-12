¿Se ha convertido la lluvia en el peor enemigo de la F1?

Romain Grosjean, ex piloto de F1

Romain Grosjean, el ex piloto de F1, explicó la situación: “No se ve nada. Con el agua que levantan los coches ni siquiera se ven las luces de los monoplazas que tienes delante. Pilotamos por instinto. No puedes frenar o acelerar de manera brusca y rezas para que los que tienes detrás hagan lo mismo. En lo que se refiere a la pista, intentas encontrar puntos de referencia para saber dónde estás”.

Romain Grosjean, el ex piloto de F1, explicó la situación: “No se ve nada. Con el agua que levantan los coches ni siquiera se ven las luces de los monoplazas que tienes delante. Pilotamos por instinto. No puedes frenar o acelerar de manera brusca y rezas para que los que tienes detrás hagan lo mismo. En lo que se refiere a la pista, intentas encontrar puntos de referencia para saber dónde estás”.

Romain Grosjean, el ex piloto de F1, explicó la situación: “No se ve nada. Con el agua que levantan los coches ni siquiera se ven las luces de los monoplazas que tienes delante. Pilotamos por instinto. No puedes frenar o acelerar de manera brusca y rezas para que los que tienes detrás hagan lo mismo. En lo que se refiere a la pista, intentas encontrar puntos de referencia para saber dónde estás”.