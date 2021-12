3. "Spark Within" de Anna Gasser

La incerteza, el cierre inesperado de estaciones y la imposibilidad de viajar no han frenado la creatividad ni las ganas de progresar de los riders ni de los creativos del mundo del esquí y el snowboard. Y este es el resultado de un año de innovación.

Natural Selection Tour lleva su visión progresiva del … Get the inside track on the innovative format, …

Por otro lado la temporada del Freeride World Tour no siguió llevando a las líneas más épicas y reconocidas del mundo del freeride. La final fue de infarto y en el Bec de Rosses pequeños fallos arrebataron victorias y a los espectadores estuvimos en vilo hasta el último minuto.

no es solamente una de las mejores snowboarders de la historia, sino que ha llevado el nivel del snowboard femenino hasta lugares que muchos de nosotros nunca nos hubieramos imaginado que sería posible llegar.

"Spark Within" es el documental que narra la historia de Anna en su camino hacia la elite del snowboard.

Anna Gasser – The Spark Within

4. The Ultimate Run de Markus Eder