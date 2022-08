Todo lo que debes saber acerca de Red Bull Joyride y Crankworx Whistler

Viernes, 12 de agosto: CLIF Speed and Style –

Podría decirse que Whistler es donde nació y echó raíces el deporte del slopestyle, por lo que la reverencia que los competidores y espectadores le dan a Red Bull Joyride no es una sorpresa. El evento en el legendario Bone Yard de Whistler Bike Park es el que todos los amantes del slopestyle quieren en su planilla de victorias. Mientras que los fanáticos quieren estar entre la atmósfera electrizante del evento más espectado de mountain bike.

No hay nada como Bone Yard en Red Bull Joyride

Lo que llama la atención de la gente, ya sea como espectador o compitiendo allí por primera vez, es el tamaño de The Bone Yard. Ninguna cantidad de videos que haya visto o fotos que haya visto le hacen justicia. Tienes que verlo por ti mismo. Montarlo parece bastante inverosímil, no importa hacerlo mientras se lanzan locas combinaciones de trucos que realizan los competidores.

