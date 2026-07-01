Estos momentos icónicos demuestran por qué el MSI es tan importante

El Mid-Season Invitational (MSI) lleva más de una década regalando algunos de los momentos más memorables de la historia de League of Legends. Aun así, sigue siendo un torneo que no siempre recibe el reconocimiento que merece.

La prueba más reciente llegó este mismo año. La Asociación Coreana de Esports (KeSPA) eligió la selección que representará al país en los Juegos Asiáticos de 2026 —una competición del máximo nivel en la que están en juego medallas de oro y la exención del servicio militar— mediante un sistema basado únicamente en estadísticas y sin tener en cuenta el rendimiento mostrado en el MSI.

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Una parte de la comunidad sigue defendiendo que solo importa ganar el Mundial. Sin embargo, conquistar el MSI exige un nivel muy similar y, para muchos, incluso supone un desafío mayor. Su formato de doble eliminación ofrece una fotografía más fiel del verdadero nivel de los equipos que el exigente cuadro eliminatorio del Mundial, donde un solo tropiezo puede acabar con el sueño del título.

Solo hace falta mirar a los equipos que compiten este año —T1, G2 Esports, Bilibili Gaming, Hanwha Life Esports y Top Esports— para entender la magnitud del reto. Levantar el trofeo del MSI nunca ha sido sencillo y, precisamente por eso, el torneo ha dejado algunos de los capítulos más inolvidables de la historia de los esports.

01 EDward Gaming superó a Faker

EDG sorprendió a SKT y al mundo entero en 2015 © Riot Games

La primera edición del MSI ya dejó una de las series más sorprendentes que se recuerdan en League of Legends. EDward Gaming (EDG) y SK Telecom T1 protagonizaron un apasionante mejor de cinco que no se decidió hasta el quinto mapa.

Aquel triunfo no solo dio a EDG su primer título internacional y el primero para la LPL. También demostró que Lee "Faker" Sang-hyeok podía parecer humano.

No había sido una temporada sencilla para Faker, que compartía la calle central con Lee "Easyhoon" Ji-hoon. Aun así, SKT volvió a confiar en él para el quinto y definitivo mapa. Cuando EDG le permitió escoger LeBlanc —un campeón con el que acumulaba doce victorias y ninguna derrota—, casi todo el mundo dio por hecho que la serie estaba decidida.

Pero aquella elección formaba parte del plan. EDG respondió con Morgana en la calle central y desactivó por completo el juego de Faker. Sin libertad para moverse por el mapa, incapaz de ayudar a una calle inferior que sufría desde los primeros minutos y sin las eliminaciones tempranas que necesitaba para marcar diferencias, LeBlanc perdió toda su influencia en las peleas por equipos.

EDG acabó llevándose la serie y lanzó un mensaje que cambiaría la percepción internacional del competitivo. Los equipos de la LCK ya no parecían invencibles y, además, también podían ser superados desde el punto de vista estratégico.

02 Nunca des por muerto a CLG

El MSI de 2016, disputado en Shanghái, dejó una de las remontadas más increíbles de la historia de League of Legends y una de esas narraciones que todavía hoy siguen poniendo los pelos de punta. El protagonista fue Counter Logic Gaming (CLG).

Fiel a su imprevisible estilo, CLG fue capaz de perder ante los turcos de SuperMassive y, poco después, derrotar al gran favorito del público local, Royal Never Give Up. Lo hizo, además, después de remontar una desventaja de 17.000 de oro.

Tras imponerse en una pelea que parecía perdida y robar un dragón decisivo, CLG se hizo con el control de la calle central. El intento de flanqueo de RNG salió mal y Trevor "Stixxay" Hayes aprovechó el momento para conseguir un triple asesinato. Aquella acción permitió a su equipo completar un ace limpio y cerrar una victoria que parecía imposible.

La emoción también se trasladó a la retransmisión. Sam "Kobe" Hartman-Kenzler, una de las voces más reconocidas de la LCS, inmortalizó la jugada con un grito que todavía hoy forma parte de la historia de los esports: "¡Nunca dudé de ellos!".

03 G2 hizo historia a toda velocidad

El equipo europeo de LoL más exitoso de la historia © Riot Games

Para los aficionados europeos, el MSI de 2019 sigue ocupando un lugar especial. Muchos lo consideran el torneo internacional más importante que ha conquistado la región.

Aquella inolvidable plantilla de G2 Esports cambió para siempre el panorama competitivo cuando Luka "Perkz" Perković dejó la calle central para convertirse en tirador y abrir las puertas del equipo a Rasmus "Caps" Winther , considerado por muchos el mejor jugador europeo de todos los tiempos.

Antes de alcanzar la final, G2 ya había firmado otra página para el recuerdo al eliminar a T1 en una serie épica. En el quinto mapa, Martin "Wunder" Hansen sorprendió con un Pyke en la calle superior que acabó siendo una de las decisiones tácticas más recordadas de aquel campeonato.

En la previa de la final frente a Team Liquid, Wunder lanzó una predicción tan atrevida como desafiante. Aseguró que ganarían «el mejor de cinco internacional más rápido de la historia».

Y cumplió su palabra.

G2 pasó por encima del conjunto norteamericano con un contundente 3-0 que apenas necesitó 70 minutos y 41 segundos de tiempo de juego.

Aunque muchos aficionados siguen sin considerar el Mundial de 2011 dentro de la era moderna de League of Legends, este MSI continúa siendo el único gran título internacional conquistado por un equipo occidental. También supuso uno de los capítulos más importantes en la carrera de Caps y consolidó a aquella plantilla de G2 como una de las mejores de la historia.

04 La gloria que Uzi llevaba años esperando

Jian "Uzi" Zihao siempre fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo y, para muchos, el mejor tirador de la historia de League of Legends. No es casualidad que se convirtiera en el segundo profesional en ingresar en el Hall of Legends, solo por detrás de Faker.

Sin embargo, durante años hubo una cuenta pendiente que se resistía. Los grandes títulos internacionales siempre parecían escapársele cuando más cerca estaba de conquistarlos.

El punto de inflexión llegó en el MSI de 2018. Después de seis temporadas como profesional y de perder dos finales del Mundial, Uzi levantó por fin su primer gran trofeo internacional junto a Royal Never Give Up.

Uzi se convirtió en una leyenda en 2018 © Riot Games

Su dominio con Kai'Sa, un campeón que apenas llevaba tres meses disponible, fue determinante para guiar a RNG hacia un título que tanto el equipo como el propio jugador llevaban años persiguiendo.

Pero la jugada decisiva nació de la lectura de la partida que hizo el propio Uzi. Fue él quien avisó de que al tirador rival todavía le quedaban diez segundos para recuperar la Cinta de Mercurio, una información que permitió a RNG elegir el momento perfecto para iniciar la pelea que acabaría dándoles el campeonato.

05 Chovy rompe la maldición

Chovy perdió el apodo de "Chokey" con dos títulos consecutivos MSI © Riot Games

La historia de Chovy completa el trío de grandes jugadores que encontraron en el MSI el escenario perfecto para poner fin a una larga espera y conquistar, por fin, un título internacional.

Aunque Faker sigue siendo, sin discusión, el mejor jugador que ha dado League of Legends, desde hace varias temporadas Jeong "Chovy" Ji-hoon aparece de forma recurrente en cualquier conversación sobre quién es el mejor jugador del mundo.

Chovy debutó como profesional en 2017 y tuvo que esperar siete años, incluso más que Uzi, para celebrar su primer título internacional.

Después de conquistar cuatro veces la LCK, lideró a Gen.G hasta el título del MSI 2024, un torneo en el que confirmó todas las expectativas que lo habían acompañado durante años. Su regularidad fue extraordinaria y volvió a demostrar, serie tras serie, por qué está considerado uno de los jugadores con más talento que ha visto League of Legends.

Un año después volvió a levantar el trofeo del MSI. El Mundial sigue siendo la gran asignatura pendiente de su carrera y todavía está lejos de igualar el legado construido por Faker. Sin embargo, sus éxitos en el Mid-Season Invitational bastan para explicar por qué este torneo ocupa un lugar tan especial dentro de League of Legends. Porque, aunque el Mundial corone al campeón más importante de cada temporada, el MSI ha sido una y otra vez el escenario donde algunas de las mayores leyendas del juego han escrito los capítulos más importantes de su historia.

Sobre el autor ¿Quién es Jack Stewart? A Jack le apasiona todo lo relacionado con los esports, pero siente especial predilección por League of Legends. En una trayectoria profesional de casi una década, ha dado a conocer los deportes electrónicos en periódicos nacionales y ha entrevistado a algunas de las figuras más importantes del sector.