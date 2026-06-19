Los equipos a seguir en el MSI 2026 de League of Legends

El Mid-Season Invitational 2026 de League of Legends está a punto de comenzar. Como cada año, el gran torneo de mitad de temporada reúne a los mejores equipos del mundo para medir fuerzas, poner a prueba el estado de forma de cada región y descubrir quién ha sabido adaptarse mejor al meta actual.

Un total de 11 equipos participarán en la competición. La cita reunirá a los dos mejores conjuntos de la LEC europea, la LCK coreana, la LPL china, la LCS norteamericana y la LCP de Asia-Pacífico, además del campeón de la CBLOL brasileña. Además de la oportunidad de conquistar un gran título internacional, el MSI ofrece una valiosa ventaja de cara al Mundial 2026 y una primera referencia real sobre el equilibrio de fuerzas a nivel global. Estos son algunos de los equipos que merecen especial atención cuando arranque el torneo el próximo 28 de junio.

01 G2 Esports - El primer cabeza de serie de Europa

Los campeones de Europa, G2, tienen la mirada puesta en la gloria del MSI © Wojciech Wandzel/Riot Games

G2 Esports lleva años siendo uno de los nombres habituales en los grandes escenarios internacionales y 2026 no está siendo una excepción. El conjunto europeo ya alcanzó la final del First Stand disputado en Brasil y afronta el MSI con la experiencia de quien sabe lo que significa competir por títulos internacionales. Con una corona de MSI en sus vitrinas y numerosas actuaciones destacadas en el Mundial, el objetivo vuelve a ser pelear por el trofeo.

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Bajo la dirección de Rasmus "Caps" Winther , la actual plantilla mantiene una notable estabilidad desde la temporada 2025. Jugadores como Steven "Hans Sama" Liv y Rudy "SkewMond" Semaan forman parte de un bloque consolidado que ha ido creciendo con el paso de los meses. Después de conquistar recientemente su decimonoveno título de la LEC en los playoffs de primavera de 2026, G2 llega con confianza y con una motivación añadida. Bilibili Gaming fue el equipo que les derrotó en First Stand y ahora tienen una nueva oportunidad para tomarse la revancha.

02 Karmine Corp - El estandarte francés

Karmine Corp ha experimentado un ascenso espectacular en los últimos años © Wojciech Wandzel/Riot Games

El segundo puesto conseguido en los playoffs de primavera de la LEC 2026 permitió a Karmine Corp conseguir el primer billete de su historia para un MSI, aunque deberá iniciar su camino desde la fase Play-In. Será además su segunda participación en un torneo internacional de primer nivel, un paso más en la rápida evolución de una organización que no ha dejado de crecer en los últimos años.

No hace tanto que KC dominaba la escena francesa con sus triunfos en la LFL Summer y en el European Masters Summer de 2023. Desde entonces, el club ha evolucionado hasta convertirse en uno de los proyectos más sólidos del panorama europeo.

Los resultados de esta temporada respaldan esa evolución. El equipo terminó primero en la fase regular de LEC Versus y posteriormente encadenó varios subcampeonatos en los playoffs de LEC Versus, la temporada de primavera y los playoffs de primavera de la LEC. El reto ahora es dar un paso más. Su última experiencia internacional terminó con una derrota ante Hanwha Life Esports en First Stand 2025. Si supera el Play-In, podría reencontrarse con el conjunto coreano, que llega al MSI como primer cabeza de serie de la LCK.

03 Furia - La gran esperanza de Brasil

Furia intentará sacar partido de su buen comienzo de año © Bruno Alvares/Riot Games

Furia afronta su segunda participación en un MSI después de un inicio de temporada muy convincente. El conjunto brasileño se ganó el derecho a competir en Corea del Sur tras conquistar los playoffs del Split 1 de la CBLOL 2026 y llega dispuesto a mejorar su actuación anterior.

La organización ha demostrado ser uno de los proyectos más sólidos de su región y ahora quiere trasladar ese rendimiento al escenario internacional. Los equipos que parten sin la etiqueta de favoritos suelen protagonizar algunas de las mejores historias de este tipo de torneos y Furia tiene argumentos para convertirse en una de ellas.

04 T1 - Nunca des por vencido a Faker

El T1 está listo para un MSI muy reñido © LCK/Riot Games

Hablar de T1 es hablar de una de las organizaciones más legendarias de la historia de League of Legends. Los seis veces campeones del mundo regresan al MSI con la intención de añadir otro gran capítulo a su trayectoria. Aunque conquistaron el torneo en 2016 y 2017 bajo el nombre de SK Telecom T1, todavía persiguen su primer título de MSI desde la renovación de marca llevada a cabo en 2019.

El segundo puesto conseguido en el Road to MSI 2026 de la LCK obliga al equipo a comenzar su aventura desde el Play-In. Su primer rival será Team Liquid, uno de los representantes norteamericanos.

Sin embargo, descartar a Lee "Faker" Sang-hyeok y a sus compañeros rara vez es una buena idea. T1 ha demostrado una capacidad casi única para crecer en los momentos más complicados y el año pasado terminó levantando el trofeo del Mundial después de haber iniciado su recorrido desde una fase preliminar. Si alguien puede convertir una situación complicada en una historia memorable, es este equipo.

05 Bilibili Gaming - Con la mirada puesta en lo más alto

Bilibili ya tiene un trofeo internacional este año © Bruno Alvares/Riot Games

El mejor equipo de China llega al MSI con la ambición de quien sabe que puede aspirar a todo. Tras un Mundial 2025 por debajo de las expectativas, Bilibili Gaming ha reaccionado con fuerza y se ha consolidado como la referencia de la LPL durante esta temporada. La organización china se proclamó campeona tanto de los playoffs del Split 1 como de los del Split 2 de la competición doméstica, superando a varios de los rivales más exigentes del panorama nacional. También sabe lo que es triunfar fuera de casa, ya que derrotó a G2 Esports en First Stand el pasado mes de marzo para hacerse con el título.

Con un título internacional ya en sus vitrinas esta temporada, Bilibili Gaming llega a Corea dispuesto a seguir ampliando su palmarés antes de centrar todos sus esfuerzos en el Mundial.

06 Team Secret Whales - La fuerza imparable de Asia-Pacífico

¿Podrá el Team Secret Whales liderar la lucha por la región APAC? © LCP/Riot Games

Pocos equipos han dominado su región con tanta autoridad como Team Secret Whales. El campeón de la LCP apenas cedió un mapa durante el primer Split antes de imponerse por 3-0 en los playoffs. En el segundo Split volvió a dominar la competición sin conocer la derrota y cerró los playoffs con una victoria por 3-1.

La organización también cuenta con experiencia internacional reciente. El año pasado terminó entre los puestos 12 y 14 del Mundial y a principios de esta temporada se cruzó con G2 Esports en First Stand, donde los europeos pusieron fin a su recorrido en São Paulo.

Ahora llega una nueva oportunidad para reivindicar el nivel competitivo de Vietnam y de toda la región Asia-Pacífico. Puede que no figure entre los principales favoritos al título, pero reúne las condiciones necesarias para convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Sobre el autor ¿Quién es John Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha trabajado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenido relacionado con los videojuegos.