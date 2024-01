Longboard vs skateboard: En qué se diferencian

Si no sabes mucho sobre skateboards o longboards, puede que te resulte difícil distinguirlos. Lo creas o no, ambas tablas tienen usos totalmente distintos. A la hora de elegir cuál te vendría mejor para montar, piensa en la razón principal por la que quieres uno: ¿quieres destrozar half-pipes o volar en descenso? Exploraremos las diferencias entre ellos para ayudarte a zanjar el debate skateboard vs. longboard.