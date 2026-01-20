A veces no basta con recorrer un nivel de un punto A a un punto B. En los últimos años, los videojuegos nos han regalado mundos impresionantes y llenos de vida, rebosantes de detalles y secretos ocultos. Los mejores juegos de mundo abierto te permiten sumergirte en universos de fantasía que recompensan tu curiosidad incluso en los rincones más remotos. Pero más grande no siempre significa mejor. Un mundo abierto aburrido y sin alma puede arruinar rápidamente la experiencia, mientras que uno bien construido puede mantenerte enganchado durante cientos de horas.

Conocimiento de videojuegos El primer juego de mundo abierto El juego de ciencia ficción Elite se considera el primer juego de mundo abierto auténtico. De los años ochenta Elite se lanzó por primera vez en 1984.

Hoy en día, los juegos de mundo abierto son una parte imprescindible del panorama del videojuego y parece que cualquier título que se precie debe ofrecer un entorno explorable con libertad. Estos son, pues, los 10 mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos.

01 The Crew Motorfest

Toda la isla de O'ahu es tuya para explorar Motorfest © Ubisoft

El juego de conducción en mundo abierto The Crew Motorfest, lanzado en septiembre de 2023, te permite explorar libremente el paradisíaco archipiélago de Hawái.

El título no solo destaca por sus impresionantes escenarios, sino también por un gigantesco parque móvil de más de 600 vehículos, incluidos barcos y aviones, lo que convierte a Motorfest en uno de los juegos de carreras más completos y variados del mercado.

¿Cómo se creó el juego? Nuestro programa “ Levels ” ofrece una mirada íntima al mundo del desarrollo de videojuegos. El equipo de Ubisoft explica cómo nació The Crew Motorfest.

15 minutos La historia detrás de The Crew Motorfest Mira entre bastidores y sumérgete en la creación del nuevo juego de Ubisoft Studios, The Crew Motorfest.

02 Elden Ring

Elden Ring es un juego fresco gracias a su mundo abierto © Bandai Namco

En 2022, el estudio FromSoftware sacudió el género soulslike con Elden Ring, en parte por hacer un estilo tradicionalmente exigente mucho más accesible.

Pero también porque Elden Ring apuesta por un mundo completamente abierto que se puede explorar con total libertad y a tu propio ritmo. Sin marcadores de misiones ni coleccionables intrusivos, pocos juegos de mundo abierto ofrecen una exploración tan orgánica. No es de extrañar que haya sido premiado en numerosas ocasiones.

03 Red Dead Redemption 2

El juego de mundo abierto con el que todo el mundo tiene que medirse: RDR2 © Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 revolucionó el género en 2018. En lugar de repetir estructuras y misiones similares, este épico western apuesta por un enfoque realista. No solo presenta un mundo enorme, sino que logra que se sienta verdaderamente vivo.

Los NPC siguen sus rutinas, los animales forman parte de un ecosistema propio y el mundo se convierte en el auténtico protagonista. Frente a su legendario predecesor, ofrece mucha más variedad: montañas nevadas, pantanos, grandes ciudades y, por supuesto, polvorientas praderas. Un nuevo estándar para los mundos abiertos.

Banda sonora épica: así es la música de Red Dead Redemption 2.

56 minutos La música de Red Dead Redemption 2 Mira esta re-imaginación de la partitura de Red Dead Redemption 2 como un espectáculo audiovisual en vivo.

04 Assassin’s Creed: Valhalla

El atmosférico mundo del juego nunca deja de impresionar © Ubisoft

La saga Assassin’s Creed ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico RPG de acción. Tras escenarios ya impresionantes, la recreación de la era vikinga da un paso más allá.

Assassin’s Creed: Valhalla destaca por un mundo abierto variado y realista que captura a la perfección la vida cotidiana de la época vikinga. Un entorno gigantesco y lleno de vida en el que es fácil invertir cientos de horas y seguir descubriendo cosas nuevas.

05 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Cuando Cyberpunk 2077 se lanzó en 2020, su estado técnico fue desastroso. Sin embargo, el equipo de desarrollo reaccionó con rapidez y transformó el juego en una experiencia sobresaliente tanto a nivel técnico como jugable.

Ambientado en la metrópolis distópica de Night City, el juego ofrece un mundo obsesionado con el poder, el glamour y las modificaciones corporales. Con una ambientación visual impresionante y enormes posibilidades de personalización, Cyberpunk 2077 se ha consolidado como uno de los grandes referentes del género.

06 Ghost of Yotei

Ghost of Yotei © Sony Interactive Entertainment

Con Ghost of Yotei, Sucker Punch lanzó en 2025 la esperada secuela de Ghost of Tsushima. Nadie imaginaba que el resultado sería un nuevo hito del género.

Ambientado más de 300 años después, el juego sigue a la ronin Atsu en la provincia de Ezo, marcada por una historia de venganza oscura y violenta. A diferencia de otros títulos similares, el foco está en la profundidad humana de los antagonistas, aportando una riqueza narrativa poco habitual.

El mundo que rodea al monte Yotei invita a la exploración espontánea, con recompensas y actividades secundarias, aunque en ocasiones resulta demasiado artificial, como un parque temático con diálogos repetitivos y pájaros dorados como marcadores de orientación.

07 The Witcher 3

El mundo de The Witcher 3 está en guerra. Criaturas salvajes y humanos traicioneros ponen a prueba constantemente al brujo Geralt. El resultado es un universo de fantasía medieval creíble, coherente y difícil de igualar.

Su variedad visual y nivel de detalle son únicos. Ya sea jugando una partida de Gwent, ayudando a campesinos o explorando cada rincón del mapa, la tercera aventura de Geralt marca un antes y un después en el género.

Lo mismo puede decirse del sobresaliente DLC “ Blood and Wine ”, más completo que muchos juegos independientes. Una obra maestra.

08 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gracias a Ultrahand puedes construir cosas absurdas en Tears of the Kingdom © Nintendo

Tras la revolución que supuso Breath of the Wild, Nintendo continúa el camino con Tears of the Kingdom.

El nuevo capítulo amplía el mundo con islas flotantes, introduce multitud de mecánicas inéditas —como la construcción de vehículos— y recupera los templos clásicos. Una evolución brillante de una fórmula ya legendaria.

Lo que te espera en el juego lo muestra el speedrunner David “GrandPOOBear” Hunt en el siguiente vídeo.

09 The Elder Scrolls 5: Skyrim

Si no conoces Skyrim, ¡te lo has perdido! © Hersteller

Con The Elder Scrolls, Bethesda ha demostrado ser pionera en la creación de mundos abiertos creíbles. Tras Morrowind y Oblivion, Skyrim representa su cumbre creativa.

Incluso años después, la fascinación por el viaje de Dovahkiin sigue intacta. El mundo no gira en torno al jugador: eventos y criaturas existen por sí mismos, haciendo que cada viaje sea impredecible.

Skyrim es el ejemplo perfecto de mundo vivo, repleto de misiones, secretos y ruinas ancestrales. Y sí, también de dragones. Un título que marcó a toda una generación y deja el listón muy alto para el futuro.

10 GTA V

Carreras en GTA V © Rockstar

Ninguna lista de mundos abiertos estaría completa sin GTA V. Rockstar Games volvió a superarse creando Los Santos, un gigantesco parque de atracciones digital.

Desde recorrer la ciudad tranquilamente hasta sembrar el caos más absoluto, las posibilidades son casi infinitas. Todo es posible en este mundo abierto increíblemente detallado.

Y como si no fuera suficiente, GTA Online añade una experiencia multijugador única que multiplica la diversión. Solo queda preguntarse cómo logrará Rockstar superar esto con GTA 6.