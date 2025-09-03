6 de los mejores canales de YouTube de GTA V

El tiempo vuela. Ya han pasado 12 años desde que nos adentramos por primera vez en la versión de Los Santos de Grand Theft Auto V, y la cosa sigue viento en popa. Numerosos juegos han ido y venido durante ese tiempo y, con la cuenta atrás para GTA 6 retrasada hasta mayo de 2026, no hay mejor momento que este para disfrutar de los frutos del mundo abierto y los atracos de GTA V.

Además, GTA Online ha tenido muchísimas actualizaciones por el camino y poder sumergirnos en el estrafalario y maravilloso mundo nos ha hecho volver al estado de San Andreas una y otra vez.

Si, como nosotros, aún no te cansas de GTA V, tenemos algo para ti. Hemos seleccionado a seis de los mejores YouTubers a los que cualquier fan de Grand Theft Auto debería suscribirse, ya sea para obtener consejos sobre GTA Online, nuevas ideas para hacer acrobacias con tus amigos o simplemente para reírte. Y, por supuesto, para mantenerte ocupado hasta Grand Theft Auto VI... Vamos allá.

01 Nought

Si crees que tu idea de diversión es coger GTA V y hacer las mayores salvajadas, el canal de YouTube de Nought lo tiene todo para ti. Desde volar la luna hasta enfrentarse a un apocalipsis zombi, Nought ha creado todo tipo de escenarios dentro de Los Santos y está sacando el máximo partido al juego antes de que aparezca GTA 6. Aunque sus vídeos no te darán los mejores consejos para maximizar tus habilidades en GTA Online, ni te ayudarán a encontrar objetos ocultos en la historia principal, te harán reír un montón y te darán algunas ideas para convertir GTA V en algo un poco diferente.

02 Techno Gamerz

Ujjwal “Techno Gamerz” Chaurasia, una de las personalidades de los videojuegos más importantes de la India, lleva más de cinco años haciendo vídeos de GTA y sigue encontrando cosas nuevas y frescas que hacer en el mundo de Los Santos. Sus vídeos de GTA, en los que muestra coches extremos e increíbles escenarios de atracos, también le han ayudado a situarse en el mapa de la élite de YouTube. Con más de cien vídeos sobre el tema, no podemos esperar a ver lo que hace en el próximo juego de GTA.

03 Ludwig

Ludwig , la súper estrella de YouTube, lo ha hecho casi todo: torneos benéficos de videojuegos, retransmisiones en directo en IRL y ostentar el récord mundial de machacar botones en Mario Party 4. Además, ha traído su creatividad y estilo de transmisión al mundo de GTA, aceptando desafíos, disfrutando de su comunidad y mostrando una faceta ligeramente diferente de los desafíos online. Sumérgete en sus vídeos clásicos y veamos si sigue su ejemplo cuando llegue GTA 6.

04 TheGrefg

TheGrefg , una de las mayores estrellas españolas de YouTube, ha acumulado una enorme cantidad de seguidores y ha creado una enorme variedad de contenidos en múltiples juegos y vídeos IRL. Pero uno de sus trabajos más importantes es su perspectiva de un juego de rol de GTA llamado Marbella Vice. TheGrefg reunió a algunos de los mejores streamers españoles en 2021 y aportó su estilo al mundo de Marbella Vice. Estamos impacientes por ver si volverá a hacer algo similar cuando llegue GTA 6.

05 TGG

Desde consejos para GTA Online hasta desafíos ridículos, pasando por análisis en profundidad del tráiler de GTA 6 y actualizaciones semanales sobre los últimos acontecimientos en GTA Online, TGG (The Gaming Gorilla para ti) es el mejor proveedor de información sobre las últimas novedades de la saga de Rockstar Games. Si hay un canal que hemos incluido aquí para mantenerte al día de las últimas novedades de GTA 6, aparte del propio desarrollador, TGG seguro que te mantendrá al día y entrará con lupa en cada tráiler para desvelarte todo tipo de secretos.

06 hella-flush

Coches, coches y más coches. ¿Necesitas información sobre qué coche comprar en GTA Online, cuál es el más rápido o cuál tiene más opciones de personalización? En el canal de hella-flush encontrarás un montón de vídeos sobre todos y cada uno de los coches que aparecen en el mundo online de Rockstar Games. Y si no se ofrecen consejos, puedes apostar a que hay vídeos mostrando coches de maneras ridículas, desde supercars de carreras de aceleración hasta aventuras todoterreno OTT. Si tiene cuatro ruedas y está basado en GTA, aquí hay un vídeo para ti, y estamos seguros de que eso se extenderá a GTA 6 cuando salga a la venta.

Para más información sobre videojuegos, no dejes de seguir a @RedBullGames en Twitter y de darnos un Me gusta en Facebook .