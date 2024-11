Descubre por qué correr 10 minutos al día podría cambiar tu vida

A menudo parece que no hay suficientes horas al día para correr. Que, de algún modo, al tener que elegir entre el trabajo, la vida social y la carretera, no puedes tenerlo todo. Pero ¿qué tal 10 minutos?

Sí, de verdad. Unos meros 600 segundos diarios de carrera sobre el asfalto podrían mejorar tu salud mental y física de una forma que antes no creías posible.

© Andy Chen for Wings for Life World Run